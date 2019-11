Архив Интернета занялся сохранением твитов

Куратор «Архива Интернета» Джейсон Скотт (Jason Scott) запустил сервис, который позволяет сохранить твиты погибших пользователей соцсети. Ранее Twitter заявил о том, что начнёт удалять неактивные в течение полугода аккаунты после 11 декабря текущего года.

В отличие от Фейсбука, Твиттер не предлагает перевести аккаунт в «мемориальный» статус. В соцсети можно только скачать свой профиль, если есть доступ к логину и паролю. Поэтому Скотт решил создать проект «Twittering Dead», чтобы помочь пользователям сохранить профили погибших близких людей, о чём рассказал в своём твиттере:

ATTENTION USERS OF TWITTER. Did someone who know or know of make the huge mistake of dying before clicking through a 2019 Terms of Service for their twitter account? Do you want to honor their memory? Please fill out this form: https://t.co/rsMBPsXtrR

Archive Team will make our very best effort to archive these twitter accounts. Take screenshots of tweets that touched you, of course. But we will do our best.

Thanks, Twitter. You know how to celebrate the holidays. Again, the form: https://t.co/rsMBPsXtrR pic.twitter.com/43VsxqHa8s

— Jason Scott (@textfiles) November 26, 2019