Архив Интернета занялся сохранением твитов

Куратор «Архива Интернета» Джейсон Скотт (Jason Scott) запустил сервис, который позволяет сохранить твиты погибших пользователей соцсети. Ранее Twitter заявил о том, что начнёт удалять неактивные в течение полугода аккаунты после 11 декабря текущего года.

В отличие от Фейсбука, Твиттер не предлагает перевести аккаунт в «мемориальный» статус. В соцсети можно только скачать свой профиль, если есть доступ к логину и паролю. Поэтому Скотт решил создать проект «Twittering Dead», чтобы помочь пользователям сохранить профили погибших близких людей, о чём рассказал в своём твиттере:

ATTENTION USERS OF TWITTER. Did someone who know or know of make the huge mistake of dying before clicking through a 2019 Terms of Service for their twitter account? Do you want to honor their memory? Please fill out this form: https://t.co/rsMBPsXtrR — Jason Scott (@textfiles) November 26, 2019

Archive Team will make our very best effort to archive these twitter accounts. Take screenshots of tweets that touched you, of course. But we will do our best. Thanks, Twitter. You know how to celebrate the holidays. Again, the form: https://t.co/rsMBPsXtrR pic.twitter.com/43VsxqHa8s — Jason Scott (@textfiles) November 26, 2019

«Внимание, пользователи Твиттера! — написал он. — Вы знаете кого-нибудь, кто совершил большую ошибку и умер, прежде чем пролистал пользовательское соглашение для своего аккаунта? Хотите почтить их память? Пожалуйста, заполните эту форму. Наша команда попытается сделать всё, что в наших силах, чтобы архивировать эти Твиттер-аккаунты. Скиньте твиты, которые вас особенно растрогали, конечно. Но мы сделаем всё возможное. Спасибо, Твиттер. Ты знаешь, какой подарок сделать на праздники».

Для сохранения важного для вас аккаунта необходимо заполнить указанную выше Google-форму, и если после обозначенного Твиттером срока его удалят, контент останется в общем доступе.

Эта инициатива стала еще более актуальной после того, как стало известно о том, что Twitter будет удалять аккаунты, которые не использовались более полугода.

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