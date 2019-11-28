Пенсионный фонд выделяет 373 млн рублей на свою рекламу

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер на «оказание услуг, направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством создания и размещения информационно-разъяснительных видеороликов, аудиороликов и баннеров Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах, радиостанциях и в сети Интернет». Начальная цена закупки — 373 787 582,66 рублей.

Источник финансирования — Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Исполнитель должен оказать услуги, направленные на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством создания аудиороликов, видеороликов, баннеров, размещения (трансляции) видеороликов, аудиороликов, баннеров ПФР в эфире федеральных телеканалов, радиостанций и в сети Интернет, включая услуги по медиапланированию.

Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта, но не ранее 01 января 2020 года, по 30 апреля 2020 г.

Исполнителю предстоит изготовить 1 видеоролик в версиях 30 и 15 секунд, а также беззвучные версии указанного видеоролика с графическим текстом хронометражом 30 и 15 сек., и доработать 2 видеоролика Заказчика в версиях 30 и 15 секунд включительно каждый.

Исполнитель обеспечивает тестирование эффективности воздействия разработанных креативных концепций на целевые аудитории путем проведения 2 расширенных фокус-групп.

Также Исполнитель обязан разместить информационно-разъяснительные материалы ПФР в эфире федеральных телеканалов, а также провести медиапланирование.

Аудиоролики Исполнитель должен сделать в трёх вариантах каждый, согласовав с Заказчиком сценарии (хронометраж 30 и 45 секунд). Здесь тоже предусмотрена работа с двумя фокус-группами, размещение — на радиостанциях, и в задании тоже предусмотрено медиапланирование.

Исполнитель на основании информации Заказчика по тематикам и типам (баннер (видеобаннер), информационно-разъяснительный видеоролик) создаваемых информационно-разъяснительных материалов, осуществляет разработку и согласование с Заказчиком:

— не менее 2 (двух) вариантов креативных решений для дальнейшего создания 2 (двух) информационно-разъяснительных баннеров (видеобаннеров);

— не менее 2 (двух) вариантов креативных решений для дальнейшего создания 2 (двух) анимационных информационно-разъяснительных видеороликов хронометражем 15 секунд каждый для размещения в сети Интернет.

Исполнитель обязан осуществить тестирование эффективности воздействия разработанных креативных решений на целевые аудитории путем проведения 2 расширенных фокус-групп.

Размещение должно быть следующим:

Яндекс — два вида баннеров с 70 и 45 млн показов;

Мэйл.Ру — 31 млн показов, Почта Мэйл.Ру — 21 млн показов;

КП.Ру — четыре вида баннеров, где два должны быть показаны по 1,5 млн раз, два других — по 80 и 500 тысяч раз.

В качестве баннерных площадок также выбраны АиФ.Ру, МК.Ру, Коммерсантъ, РБК, Интерфакс, РИА, Рамблер-Новости, Лента.Ру, VC.ru, Пенсионер.Ру, Одноклассники, ТАСС, Rutube, ВКонтакте. Причем на ряде перечисленных ресурсов планируется запуск 15-секундных роликов, упомянутых выше.

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 02.12.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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