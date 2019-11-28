На ростовское издание наложен штраф за отказ внести себя в реестр по слежке

В октябре этого года Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении издания «Панорама» из Ростова-на-Дону. Повод – редакция не внесла в себя в реестр ОРИ. Редакции грозил штраф, и они обратились за юридической поддержкой в Центр защиты прав СМИ.

Никаких конкретных доказательств того, что «Панорама» относится к ОРИ, в протоколе Роскомнадзора не содержалось. Редакция попыталась получить от ведомства разъяснения, но, как утверждают сотрудники «Панорамы», безрезультатно. СМИ отказалось признавать себя организатором распространения информации: сейчас на сайте нет даже возможности комментировать тексты.

В конце октября Роскомнадзор вынес решение: оштрафовать редакцию на 100 тыс. рублей, так как на момент составления протокола комментарии на сайте издания не были отключены, и оно должно было подчиниться требованию о вхождении в реестр ОРИ.

«Роскомнадзор хотел еще вынести предписание о внесении «Панорамы» в реестр ОРИ, — рассказывает юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина, представлявшая интересы издания. — Но нам удалось убедить ведомство, что на сайте все отключено. поэтому в реестр редакция не попала».

«По букве закона, в реестр должен быть включен владелец любого сайта, где пользователи могут оставлять или передавать информацию, — объясняет Екатерина Шмыгина. — И значит, он должен устанавливать дорогостоящее оборудование, хранить данные. Это выглядит абсурдно и будет невыполнимо для многих сайтов. Получается, большинство из них должно убрать механизмы общения с пользователями или закрыться. Тем более, что если вы попали в реестр, выйти из него уже нельзя».

Как отмечают юристы Центра защиты прав СМИ, определение ОРИ, которое дано в законе, крайне широкое. По смыслу к ним можно отнести любой интернет-ресурс: социальную сеть, СМИ, блог, интернет-магазин или личный сайт. Главное – наличие хоть какого-то механизма сбора или передачи информации от пользователей: формы обратной связи, комментариев, форума и т.п. Излишне говорить, что покупка и установка оборудования на несколько миллионов рублей – невыполнимое требование для многих владельцев интернет-ресурсов. Никакого разъяснения Роскомнадзора, кто же именно должен становиться ОРИ, пока не существует.

На сегодняшний день в реестре ОРИ представлена очень пестрая компания сайтов. Но за то, что вы не включили свой ресурс в реестр, полагается штраф до одного миллиона рублей (ст. 13.31 КоАП РФ).

«У вас есть сайт? — пишет по этому поводу Telegram-канал «Цифровое средневековье». — А комментарии включены? Форма обратной связи имеется? Или может быть, пользователи могут оставлять отзывы? Тогда готовьте несколько миллионов рублей. Потому что вы, по закону, — организатор распространения информации (ОРИ). И вы должны добровольно:

а) внести себя в реестр ОРИ;

б) установить на сервере СОРМ (систему оперативно-розыскных мероприятий), чтобы товарищ майор мог все читать;

в) хранить весь пользовательский контент полгода, а логи операций пользователей – год (спасибо тёте Яровой!).

Технические затраты (оборудование, установка, эксплуатация) обойдутся вам в 3–14 млн руб».

Напоминаем, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

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