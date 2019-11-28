Убийца добился «права на забвение» в Конституционном суде Германии

Мужчина был осужден на пожизненное заключение за убийство двух человек на яхте Аполлония на Карибах в 1982 году. В 2002 году он вышел из тюрьмы и сказал, что хочет, чтобы имя его семьи не было связано с его преступлением и с 2009 года начал делать попытки удалить информацию о своём поступке из интернета, сообщает Би-би-си.

Пока мужчина находился в тюрьме, о его деле в 1999 году написал на своем сайте немецкий журнал Der Spiegel, загрузив несколько материалов и полное имя мужчины, также об этом случае была написана книга и снят документальный фильм.

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В ЧЕМ СУТЬ ЖАЛОБЫ?

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Мужчина узнал о публикациях в Der Spiegel в 2009 году и потребовал, чтобы они были удалены, сказав, что они нарушают его права и «возможность строить свою индивидуальность». Иск был отклонен федеральным судом в 2012 году, который постановил, что его права не перевешивают общественный интерес и свободу прессы.

Но конституционный суд отменил это решение и теперь дело будет возвращено в федеральные суды. В итоге публикации о деле на Der Spiegel останутся, но они могут быть удалены из поиска. «Право на забвение» — спорное явление, вызывающее разногласия в обществе, связанные с опасностью этого права для свободы СМИ и свободы информации. Одним из резонансных дел, связанных с правом на забвение было дело Костеха.

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