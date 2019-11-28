Интерпол пересмотрит свою критику сквозного шифрования после реакции IT-компаний и общества

Конференция между ФБР и Интерполом по противодействию преступлениям против детей состоялась в Лионе две недели назад. Лидеры конференции тогда сказали участникам, что призовут технологические компании «разрабатывать продукты, позволяющие правительствам получить данные в удобочитаемом и удобном для использования формате», т.е. остановить распространение сквозного шифрования.

По мнению правоохранителей, сквозное шифрование усложняет поиск насильников и торговцев детьми. Нападки на технологию в этом контексте уже слышались от правоохранительных органов Великобритании, Австралии и США.

Однако, общество неблагоприятно отреагировало на инициативу Интерпола и ФБР: Facebook и другие технологические компании, а также общественные организации (Фонд электронных рубежей) выразили несогласие, заявив, что отказ от сквозного шифрования поставит под удар мирных активистов в авторитарных странах. По словам источников Reuters, в Интерполе решили отложить разговоры о запрете сквозного шифрования и были удивлены отзывами на эту идею.

Вокруг сквозного шифрования в последние полгода разгорается серьезный спор между правоохранителями с одной стороны и IT-компаниями и обществом с другой. Правоохранители в штыки восприняли заявление Facebook о вводе сквозного шифрования в Мессенджере. В октябре против этого в совместном письме выступили три национальные англоязычные разведки (Великобритания, Австралия и США) из пяти, входящих в клуб «5 глаз». Канада и Новая Зеландия воздержались.

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