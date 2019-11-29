В сеть утекли инструкции, по которым китайские надзиратели «перевоспитывают» уйгуров в тюрьмах Синьцзяна

О лагерях для «перевоспитания» уйгуров в Синьцзяне стало известно в прошлом году после публикации доклада Human Rights Watch. Эта тема стала одной из самых тревожных среди мировых новостей. Недавно The New York Times опубликовала 403 страницы секретных документов, из которых ясно как китайское правительство пришло к террору над уйгурами.

Последняя крупная утечка произошла на днях, когда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал несколько важных внутренних документов, называемых «телеграмма» и «бюллетени» — подробные инструкции, как обращаться с заключенными в тюрьмах, как проводить их встречи с родственниками, как выводить в туалет, а также как их арестовывать по указке искусственного интеллекта.

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ЧТО В ДОКУМЕНТАХ?

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Полученные документы — двух видов, это так называемая «телеграмма» и «бюллетени». В шестистраничной телеграмме содержится руководство по эксплуатации тюрем. Телеграмма — это прямой документ, спущенный вниз компартией, его подписал Чжу Хайлунь, бывший заместитель председателя компартии Синьцзяна.

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Страницы телеграммы

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В телеграмме говорится, что аресты могут производиться практически при любых обстоятельствах. Подробно описываются механики «обеспечения безопасности» при купании, питании, выводе в туалет заключенных. В телеграмме заключенных называют «студентами», и говорят, что покидать лагеря им можно только по причине болезни и других серьезных обстоятельств, однако их нужно «сопровождать и контролировать».

Телеграмма вводит рейтинг «перевоспитания», который разделяет успешно перевоспитанных и «сложные случаи». В документе написано и то, разрешено ли узнику общаться с семьей или нет и описываются 3 уровня контроля над заключенными: «общее управление», «строгий» и «очень строгий». Кроме этого, руководство содержит предписания о недопустимости «ненормальных смертей», приказывает надзирателям соблюдать строгие гигиенические условия, а также давать заключенным звонить по телефону родным по крайней мере один раз в неделю и по видеосвязи один раз в месяц.

Однако, по свидетельствам бывших узников, это руководство часто игнорируется тюремщиками. Некоторых людей их родственники могли не находить месяцами, одна бывшая узница рассказала журналистам, что на её глазах от трудных условий жизни в лагере умирали 9 женщин, другие заключенные говорят о пытках водой, электричеством и изнасилованиях. Кого-то заставляли сидеть на гвоздях, после чего люди возвращались в камеры в крови.

Бюллетени представляют собой 4 тематических методички, спущенных сверху в полицию, чтобы проинструктировать полицейских о том, кого задерживать и как следить за будущими задержанными, используя Интегрированную совместную информационную платформу (IJOP).

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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

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IJOP (или по-русски ИСОП) — это такой «кибернетический мозг», который управляет всей слежкой в Синьцзяне. Данные о людях собираются несколькими путями: на контрольно-пропускных пунктах и улицах города, напичканных камерами с распознаванием лиц и распознаванием эмоций, с помощью шпионских приложений, которые власти требуют устанавливать, анализаторов трафика Wi-Fi, а также досмотра почтовых посылок, что получают люди. Но кроме этих казалось бы очевидных источников данных, система собирает и данные о поездках за границу, о ежедневных молитвах и даже о том, как часто человек выходит на улицу через заднюю дверь своего дома.

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Камеры наблюдения на мечети в Янгисаре, Синьцзян

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Система работает так, что позволяет властям Китая, как они думают, анализировать расклад в обществе настолько точно, что они могут предполагать, где и кем будет совершено преступление и превентивно задерживать нужного человека. Например, в одном из бюллетеней говорится, что за неделю в июне 2017 года власти задержали 15 683 жителя Синьцзяна, отмеченных ИСОП как потенциальные преступники. В другую неделю алгоритм решил превентивно посадить в тюрьму 24 412 человек и там же обсуждается, что это завышенная цифра и в алгоритм могла вкрасться ошибка.

В том же бюллетене говорится, что с некоторыми студентами или чиновниками «трудно справиться». Другой бюллетень приказывает собирать информацию об уйгурах с китайским гражданством, живущих за границей. Это делается чтобы «выявлять потенциальных террористов» среди этих людей и в случае выявления направить на концентрированный курс обучения и потом проэкзаменовать. Другой бюллетень приказывает сотрудникам посольств Китая отслеживать уйгуров, которые хотят за границей заменить китайский паспорт и указывает, кого из них нужно арестовать по приезду в Китай.

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РАЗВЕРНУВШИЙСЯ ТЕРРОР

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Эксперты и ученые, опрошенные журналистами, указывают на тяжелую психологическую сторону жизни людей в Синьцзяне. Например, алгоритм, анализирующий информацию и выдающий ордер на арест, действует в сверхзакрытом режиме. Даже те из людей, которые может быть и хотели бы «принять правила» алгоритма, чтобы их не трогали, не могут узнать этих правил. Система работает так, что все жители Синьцзяна живут в постоянной безвестности — за что их могут посадить в тюрьму, какая из их привычек или незначительных деталей их жизни не понравится алгоритму.

В руководстве для полиции сказано, что полицейские должны задерживать людей, склонных к терроризму или экстремизму, однако не определено, что конкретно подразумевается под этой склонностью, и в итоге получается, что задерживать можно почти всех. Эксперты называют это государственным террором, что напоминает худшие советские времена, когда люди точно также не понимали, за что забирают их соседей и пытались угадать. Но сила такого террора и состоит в том, что невозможно угадать, за что тебя задержат. Общество живет вне правового поля.

Китайские власти (в частности посол КНР в Великобритании), между тем, отрицают подлинность утекших в СМИ документов, называя их «чистой подделкой» и хвалясь тем, как за 3 года такой политики в Синьцзяне они сделали из него «процветающий регион».

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