Китай ввёл обязательное сканирование лица при использовании смартфонов

В КНР вступило в силу новое правило, согласно которому для подключения новых мобильных сервисов гражданам придётся просканировать свои лица. О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре текущего года.

По словам китайских властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространств, но в целом нельзя не заметить, что эта мера предпринимается в рамках многолетней борьбы правительства КНР с анонимным использованием интернета.

Согласно сентябрьскому уведомлению Министерства промышленности и информационных технологий Китая, адресованному операторам связи, новые правила «защитят законные права и интересы граждан в киберпространстве», поэтому необходимо использовать искусственный интеллект и другие технологические методы проверки лиц граждан, которые покупают новые sim-карты, на соответствие документам, удостоверяющим личность.

Эта политика является частью более широкой кампании правительства Китая по ограничению анонимности в Сети. Согласно существующим правилам, потребители, подающие заявки на новые номера телефонов, обязаны показать своё национальное удостоверение личности и сфотографироваться. Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны. Правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением. Китай считается мировым лидером в этой области.

Обеспокоенные данной тенденцией граждане и активисты говорят, что политика распознавания и считывания лиц заходит уже слишком далеко. Китайские СМИ уделяют нововведению мало внимания, но пользователи в социальных сетях высказывают своё негодование и обеспокоенность тем, что их биометрические данные могут быть скомпрометированы.

Джеффри Дин, исследователь китайских информационных технологий и искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что одной из причин стремления Пекина идентифицировать всех пользователей интернета и смартфонов может быть борьба с киберпреступностью. Но весьма вероятен и другой мотив — усиление контроля над всякой активностью населения. «Они пытаются повесить табличку на каждого», — считает эксперт.

Многие жалуются на многочисленные утечки персональных данных. По их словам, им звонят незнакомые люди, откуда-то узнавшие их фамилии и адреса.

«Раньше жулики могли узнать твое имя, а теперь смогут узнать и как я выгляжу», — этот пост собрал больше тысячи лайков на платформе Sina Weibo.

«Новое правило вводят без согласия публики», — сетует еще один пользователь.

Есть и такие, кто философски замечает, что это технологический прогресс, и ничего тут не поделаешь.

Современный Китай называют «страной видеокамер», Они повсюду. В 2017 году их насчитывалось 170 миллионов, а в 2020-м, как ожидается, эта цифра возрастет до 400 миллионов.

Недовольство повсеместным внедрением технологий распознавания лиц в Китае растет, говорит Джеффри Дин. Пока опасения вызывает главным образом возможность кражи данных и разных коммерческих злоупотреблений, но критике начинает подвергаться и правительство.

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