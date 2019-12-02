Антимонопольная комиссия ЕС расследует методы сбора данных Google

Антимонопольная комиссия Евросоюза начала предварительное расследование в отношении сбора данных Google. Регулятор планирует проверить то, как компания распоряжается данными, и для чего их использует, сообщает Reuters.

«Комиссия отправила опросники как часть предварительного расследования сбора и использования данных компанией Google. Сейчас предварительное расследование продолжается» — сообщил регулятор в письме Reuters. Издание сообщает, что расследование коснется сбора данных в браузерах, локальных поисковиках и в сервисах онлайн-рекламы.

Новое расследование может принести новые проблемы и штрафы Google, в последние два с половиной года компания была оштрафована еврокомиссаром Маргрет Вестагер на 8.2 млрд евро.

В компании Google говорят, что используют данные для улучшения работы своих служб, и что пользователь может управлять своими данными, а также удалять и переносить их в любой момент.

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