ФБР: разработанное в России ПО несёт потенциальную «контрразведывательную угрозу»

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) считает все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой. Об этом говорится в соответствующем письме, которое бюро направило лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. По данным ФБР, российские власти «могут получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях» без запроса к провайдеру.

The FBI just responded to me about #FaceApp. They warned that any app developed in Russia is a potential counterintelligence threat. Americans should be careful downloading apps developed in foreign countries that are known adversaries. pic.twitter.com/KHAZFIr1AB — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 3, 2019

«ФБР считает любое мобильное приложение или похожий продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой, которая опирается на данные, собранные продуктом, его политику конфиденциальности, условия пользования, а также правовые механизмы, доступные правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах российских границ», — говорится в письме за авторством помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона.

Одной из возможных угроз для предстоящих выборов американского президента в ФБР считают FaceApp. Офис компании-разработчика «состаривающего» приложения находится в Петербурге.https://t.co/Bxn7t3Lsx6 — Inc. Russia (@incrussiamedia) December 3, 2019

Если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США, агентство примет меры, подчеркнул Тайсон.

Во время выступления в Сенате в понедельник Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения:

«В свете предупреждения ФБР я настоятельно призываю всех американцев рассмотреть возможность немедленного удаления таких приложений, как FaceApp, и действовать с особой осторожностью при загрузке приложений, разработанных в зарубежных странах, которые являются известными противниками [США]».

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«ФБР не называло другие страны, но я бы, конечно, назвал не только Россию, но и Китай, Иран, есть и другие», — добавил он.

В июле разработчики FaceApp рассказали, что не передают какие-либо данные пользователей третьим лицам. По их словам, все функции приложения доступны без регистрации и входа в систему, поэтому большую часть данных для идентификации пользователей разработчики просто не получают.

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