ФБР: разработанное в России ПО несёт потенциальную «контрразведывательную угрозу»

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) считает все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой. Об этом говорится в соответствующем письме, которое бюро направило лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. По данным ФБР, российские власти «могут получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях» без запроса к провайдеру.

The FBI just responded to me about #FaceApp.

They warned that any app developed in Russia is a potential counterintelligence threat.

Americans should be careful downloading apps developed in foreign countries that are known adversaries. pic.twitter.com/KHAZFIr1AB

— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 3, 2019