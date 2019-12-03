03.12.2019

ФБР: разработанное в России ПО несёт потенциальную «контрразведывательную угрозу»

Американские силовики рекомендуют относиться с осторожностью к программам, разработанным в странах, которые являются известными противниками для США, поскольку российские власти могут иметь к ним удалённый доступ

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Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) считает все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой. Об этом говорится в соответствующем письме, которое бюро направило лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. По данным ФБР, российские власти «могут получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях» без запроса к провайдеру.

«ФБР считает любое мобильное приложение или похожий продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой, которая опирается на данные, собранные продуктом, его политику конфиденциальности, условия пользования, а также правовые механизмы, доступные правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах российских границ», — говорится в письме за авторством помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона.

Если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США, агентство примет меры, подчеркнул Тайсон.

Во время выступления в Сенате в понедельник Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения:

«В свете предупреждения ФБР я настоятельно призываю всех американцев рассмотреть возможность немедленного удаления таких приложений, как FaceApp, и действовать с особой осторожностью при загрузке приложений, разработанных в зарубежных странах, которые являются известными противниками [США]».

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«ФБР не называло другие страны, но я бы, конечно, назвал не только Россию, но и Китай, Иран, есть и другие», — добавил он.

В июле разработчики FaceApp рассказали, что не передают какие-либо данные пользователей третьим лицам. По их словам, все функции приложения доступны без регистрации и входа в систему, поэтому большую часть данных для идентификации пользователей разработчики просто не получают.

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