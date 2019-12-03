Китай напишет международные стандарты для распознавания лиц

Financial Times, ссылаясь на полученные документы, утверждает, что крупнейшие китайские технологические и телеком-компании участвуют в разработке стандартов распознавания лиц и видеонаблюдения для Международного союза электросвязи — специализированной организации внутри ООН.

МСЭ — организация, стандартизирующая электросвязь, радиочастоты и видеонаблюдение. В Союз входит 193 страны и более 700 организаций по всему миру. Стандарты МСЭ не являются обязательными, но «широко поддерживаются, так как облегчают взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам предоставлять услуги по всему миру».

В написании стандартов для распознавания лиц от Китая, по данным издания, участвуют крупнейшие фирмы — ZTE, China Telecom и Dahua Technology. Стандарты, принятые в Женеве, чаще всего используются для помощи развивающимся странам в освоении какой-либо технологии, потому что развитые страны, как правило, могут сами создавать свои стандарты. На этом фоне издание отмечает и без того сильное влияние Китая на страны Африки и средней Азии в рамках его проекта «Один пояс — один путь», которое может только усилиться, если Китай будет устанавливать системы распознавания лиц в этих странах по своим правилам.

В то же время, независимо от дальнейших планов китайских компаний, доступ к стандартизации даст им огромное преимущество на рынке, ведь они смогут прописать стандарты, соответствующие специфике своих запатентованных технологий. Помимо политических и бизнес-интересов, Китай здесь может преследовать и технологические цели — применение распознавания лиц в странах с темнокожим населением может улучшить саму технологию.

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