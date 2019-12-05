Риски распространения онлайн-экстремизма определят через госзакупку

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила выложенный администрацией города Екатеринбурга тендер на «Оказание услуги по проведению комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму за второе полугодие 2019 года».

Начальная цена контракта — 450 000 рублей.



Как следует из технического задания, цель комплексного анализа —

«выявление рисков намеренного распространения экстремизма пользователями социальных сетей, блогов и форумов, а также выявление причин выбора времени, информационного ресурса и способа распространения экстремистского контента».

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Исполнение контракта должно осуществляться в несколько этапов:

1. Исполнитель самостоятельно разрабатывает исследовательскую программу и план социологического исследования.

Программа социологического исследования должна содержать постановку проблемы и цели исследования, определение объекта и предмета исследования, формулирование задач исследования. Также программа должна содержать экспертные заключения (не менее 8), подтверждающие соответствие программы требованиям, предъявляемым к социологическим исследовательским программам.

Выборка исследования: не менее 1200 респондентов – жители Екатеринбурга, являющиеся пользователями социальных сетей, блогов и форумов. Опрос населения Екатеринбурга методом интервью с использованием утвержденной анкеты. Опрос проводится только в личной беседе между интервьюером и респондентом. Выборка по фокус-группам: не менее 15 фокус-групп, не менее 8 респондентов в каждой, состоящие из жителей Екатеринбурга, являющихся пользователями социальных сетей, блогов и форумов.

Требования к проведению фокус-групп:

— Исполнитель самостоятельно организует проведение фокус-групп, в том числе обеспечивает помещение, необходимые материалы.

— Исполнитель проводит видеозапись фокус-групп, осуществляет расшифровку видеозаписи.

— Исполнитель фиксирует социально-демографический состав участников фокус-групп.

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2. Проведение инструктажа интервьюеров перед началом полевых работ. Проведение опроса и фокус-групп в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Проведение анализа содержания форумов, блогов, выделение в них явных и скрытых экстремистских материалов с целью определения основных критериев его присутствия на не менее, чем 20 источниках в сети Интернет.

После выхода на маршрут бригадир интервьюеров информирует заказчика о начале проведения опроса. Заказчик вправе осуществлять скрытый контроль за ходом проведения опроса.

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3. Контроль полученных данных. Исполнитель обязан на данном этапе осуществлять контроль данных, полученных в ходе опроса, не менее 20 % опрошенных участников опроса.

Контроль осуществляется Исполнителем посредством телефонных соединений с респондентами (далее – телефонный контроль).

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4. Анализ и обработка данных.

Создание электронного массива первичной информации в программе SPSS (или аналог) с учетом репрезентации населения каждого района Екатеринбурга.

Статистическая обработка результатов исследования.

Подготовка аналитического отчета в соответствии с программой социологического исследования с приложением таблиц (линейные распределения и таблицы сопряженности). Аналитический отчет передается Заказчику в печатном (1 экз.) и электронном виде.

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5. Организация экспертного обсуждения результатов исследования:

— подготовка и представление Заказчику программы обсуждения, рабочих материалов необходимых для проведения обсуждения, перечня участников семинара;

— проведение проблемного семинара, включающего презентацию результатов социологического исследования и концепции сборника информационно-аналитического доклада, с обязательным присутствием представителей Заказчика.

Требования к проведению экспертного обсуждения:

1. Исполнитель самостоятельно подбирает экспертов для участия в обсуждении.

2. В семинаре должны принять участие (не менее 8 человек):

• ученые, занятые разработкой проблематики экстремизма;

• специалисты и эксперты, работающие в сфере профилактики экстремизма;

• муниципальные и государственные служащие, имеющие опыт работы в сфере профилактики экстремизма.

3. Исполнитель самостоятельно обеспечивает помещение для проведения обсуждения, а также участие в нем экспертов. Обсуждение должно проводиться в очной форме.

4. На обсуждение выносятся результаты, полученные в ходе этапов 1-4 настоящего Технического задания.

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6. Представление результатов оказания услуг Заказчику, содержащих:

а) аналитический отчет в формате презентации в соответствии с программой социологического исследования, который должен содержать диаграммы, таблицы с пояснениями, основные выводы по исследованию;

б) линейные распределения ответов респондентов по всем вопросам анкеты и таблицы сопряженности (пересечения ответов респондентов на все вопросы анкеты с основными характеристиками респондентов (пол, возраст, образование, основное занятие и другие) в формате табличного варианта отчета);

в) методические материалы (программа и план социологического исследования, инструментарий — анкета, карточки, инструкции для бригадиров и интервьюеров, бланки заданий по выборочной совокупности и другие документы).

г) массив данных на 1200 анкет в формате Excel.

д) результаты экспертного обсуждения результатов исследования.

е) видеоматериалы фокус-групповых обсуждений.

ж) бланки контроля опроса граждан.

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Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2019.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

Выборка исследования — не менее 1200 респондентов, 100% из которых – пользователи социальных сетей и (или) ведут собственный блог и (или) являются постоянными участниками форумов; 100% респондентов должны проживать на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

Выборка должна репрезентативно отражать социально-демографический состав респондентов, формироваться исходя из основных социально-демографических характеристик: пол, возраст, образование.

Дата окончания подачи заявок и окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 09.12.2019; дата проведения аукциона в электронной форме — 10.12.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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