В ПО Касперского, Trend Micro и Autodesk обнаружены опасные бреши

Три известных антивирусных продукта содержат опасные уязвимости. Об этом заявила компания SafeBreach, эксперты которой исследовали программы «Лаборатории Касперского», Trend Micro и Autodesk. Экспертами компании были обнаружены уязвимости класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями), позволяющие запускать произвольные DLL-библиотеки в контексте высокопривилегированных процессов и тем самым компрометировать всю систему.

Kaspersky, Autodesk, and Trend Micro's security products are vulnerable to this flaw. @safebreach https://t.co/y5zsf2dfhY

— TechNadu (@TechNadu) December 2, 2019