В ПО Касперского, Trend Micro и Autodesk обнаружены опасные бреши

Три известных антивирусных продукта содержат опасные уязвимости. Об этом заявила компания SafeBreach, эксперты которой исследовали программы «Лаборатории Касперского», Trend Micro и Autodesk. Экспертами компании были обнаружены уязвимости класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использования программными приложениями), позволяющие запускать произвольные DLL-библиотеки в контексте высокопривилегированных процессов и тем самым компрометировать всю систему.

Kaspersky, Autodesk, and Trend Micro's security products are vulnerable to this flaw. @safebreach https://t.co/y5zsf2dfhY — TechNadu (@TechNadu) December 2, 2019

Команда SafeBreach написала соответствующие коды «доказательства осуществимости» [внешнего вмешательства], чтобы продемонстрировать, как можно будет скомпилировать свой собственный файл DLL, заменив и установив его для загрузки вместо законного. Это приводит к повышению привилегий за счет выполнения кода на самом высоком уровне полномочий, поскольку ни один из трех продуктов не выполняет какую-либо процедуру проверки DLL.

Эксперты отметили, что в этом процессе происходит попытка загрузить библиотеку, используя только имя файла, без учета точного, «абсолютного» месторасположения. Таким образом, злоумышленник получает возможность запускать произвольный код в контексте авторизованного процесса. Информация об уязвимостях была передана в соответствующие компании еще в июле 2019 г., и к настоящему времени они все исправлены.

«Приходится в очередной раз констатировать, что и антивирусы, и специализированные программы, предполагающие повышенный уровень защищенности, далеко не всегда соответствуют пользовательским ожиданиям в плане своей собственной безопасности, — говорит в интервью CNews Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Уязвимости захвата DLL встречаются нередко. Ну, а идентичность ошибок в BitDefender и Trend Micro, из-за которых становится возможна подгрузка DLL из незащищенной папки C:\python27, заставляет предположить, что программисты в обоих случаях использовали один и тот же сторонний код, реализующий процедуру поиска нужного файла, не проверяя его загодя».

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