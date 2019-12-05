05.12.2019

Принят закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Первичное нарушение данного закона будет наказываться штрафом до 500 тыс.рублей, повторное - до одного миллиона, и грубое (более двух раз в течение года) - до пяти млн рублей

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Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации. Соответствующий законопроект №326908-7 был внесён сенатором Совета Федерации Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.

Для граждан административное наказание составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. За повторное нарушение закона штрафы для граждан составят 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юрлиц — 1 млн руб.

За грубое нарушение закона гражданам грозит штраф в размере 100 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Должностных лиц могут покарать штрафом 200 тыс. руб., юрлицам придется заплатить 5 млн руб. Грубым, согласно закону, считается неоднократное нарушение — более двух раз в течение года.

https://www.svoboda.org/

Опубліковано Sergey Elkin Середа, 4 грудня 2019 р.

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

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