Ответ Трампу из Поднебесной

Похоже, китайские власти подготовили ответные меры на действия администрации американского Президента Дональда Трампа, который летом текущего года отказал Huawei в любых формах партнерства с американскими фирмами, а до этого в мае компания была внесена в чёрный список. Основная причина — подозрения IT-гиганта из Поднебесной в шпионаже. Правда, в ноябре стало известно, что Вашингтон частично сменил гнев на милость, и уже планируется продлить разрешение американским компаниям на сотрудничество с китайской телекоммуникационной компаний.

Исключив Китай из западных ноу-хау, администрация Трампа дала понять, что настоящая битва заключается в том, какая из двух экономических сверхдержав будет обладать технологическим преимуществом в течение следующих двух десятилетий.

Тем временем, Китай объявил о масштабном «импортозамещении» в госструктурах, приказав всем правительственным учреждениям и государственным учреждениям в течение ближайших трех лет заменить иностранное оборудование и программное обеспечение на китайское.

Процесс был подробно описан в тайной директиве еще весной, но лишь сейчас с указаниями ознакомились западные СМИ. В свете событий, связанных с желанием Трампа вводить всё новые заградительные пошлины в отношении китайских товаров, шаг Пекина не кажется случайностью.

Это первая известная публичная директива из Пекина, устанавливающая конкретные цели, ограничивающие использование Китаем иностранных технологий. Журналисты назвали это частью кампании по увеличению зависимости Китая от отечественных технологий на фоне ухудшения торговых отношений с США. Под новое требование китайских властей попадает техника таких американских компаний, как HP, Dell и Microsoft, что станет для данных компаний ощутимым ударом. По мнению журналистов, технику американских производителей могут заменить на Lenovo.

Китайские аналитики считают, что в течение трёх лет нужно будет заменить 20-30 миллионов единиц техники. В 2020 году планируется обновить 30% оборудования, в 2021 году — 50% и в 2022 году — 20%. Эта политика получила название «3-5-2».

Financial Times предполагает, что частные китайские компании продолжат использовать привычное частное ПО и «железо» из-за высокой стоимости тотальной замены. Издание напоминает, что директива была издана примерно в то же время, когда правительство Китая также приказало своим военным создать собственную операционную систему для замены Windows из-за опасений хакерских атак из США и существования в системе неизвестных бэкдоров.

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