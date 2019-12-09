Квантовые сенсоры и блокчейн от «Ростеха» не выдержали стресс-тест

Представители власти и бизнеса рассмотрели проекты дорожных карт по развитию сквозных цифровых технологий, разработанных госкорпорациями по соглашениям с Правительством России, об этом сообщает CNews.

«Стресс-тесты» дорожных карт проходили на Форуме глобального технологического лидерства под руководством вице-премьера Максима Акимова и помощника Президента России Андрея Белоусова.

Соглашения по разработке документов были заключены летом 2019 г. Всего было запланировано восемь дорожных карт. Ростех взялся подготовить документы по системам распределенных реестров (блокчейн), квантовым сенсорам, интернету вещей и сотовой связи пятого поколения (5G). В разработке последнего из этих документов также принимал участие Ростелеком.

«Итог такой: пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в дорожных картах, были согласованы. Две дорожные карты мы отправили на довольно глубокую проработку — это квантовые сенсоры и технологии распределенного реестра (блокчейн)», — сказал Акимов.

Акимов также особо отметил высокое качество дорожных карт по квантовым вычислениям и интернету вещей. «Из пяти оставшихся в отношении двух карт — по искусственному интеллекту и 5G, поскольку там заложен богатый материал и сильные тезисы, мы попросили разработчиков дополнительно поработать, хотя мы их одобрили и поддержали. Например, в одной из них появился очень большой блок, связанный с поддержкой разработки приложений и бизнес-решений в отношении 5G», — уточнил он.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, все карты имеют недостатки, над которыми планируется поработать «в ближайшую неделю».

В России за последние несколько лет было сразу несколько волн написания дорожных карт по развитию различных направлений из сферы высоких технологий, в связи с чем возникает серьезная путаница. Спецпредставитель Президента России по цифровому развитию, руководитель проекта «Национальной технологической инициативы» (НТИ) Дмитрий Песков разделил соответствующие дорожные карты на три поколения.

Дорожные карты первого поколения писались в рамках НТИ и относятся к ряду перспективных рынков: «Аэронет» (беспилотная авиация), «Автонет» (беспилотный транспорт»), «Маринет» (цифровая морская навигация и беспилотный водный транспорт), «Нейронет» (развитие возможностей человеческого мозга, Web 4.0), «Энерджинет» (высокотехнологичная энергетика), «Хелснет» (высокотехнологичная медицина) и «Технет» (новые производственные технологии). С учетом еще одного документа по развитию Кружкового движения таких карт было одобрено восемь.

Второе поколение дорожных карт — это документы по развитию прорывных направлений федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Всего их планировалось девять штук, из которых четыре должны были написать структуры Ростеха.

В третьем поколении дорожных карт появилось новое направление – новые производственные материалы. В то же время во втором поколении дорожных есть три направления, которые не охвачены документами третьего поколения – VR/AR, роботехника и новые производственные технологии.

Таким образом, как подытожил Максим Акимов, сейчас в России выделено 11 прорывных направлений сквозных технологий. Данные направления будут охвачены вторым и третьим поколением дорожных карт.

Любопытно, что по мнению президента ГК InfoWatch Натальи Касперской, «многие из тех технологий, которые сейчас на слуху, не взлетят, часть денег будет потрачена впустую, какие-то направления инвестиций будут провальными». В качестве примера такой технологии Касперская привела блокчейн. «Уже стало понятно, что той широты возможностей, о которой тогда говорилось, блокчейн не даст», — пояснила она.

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