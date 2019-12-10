Отчёты о прозрачности: LinkedIn и Snapchat

LINKEDIN

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Заблокированная в России крупнейшая социальная сеть деловых контактов опубликовала отчёт о своей работы в первом полугодии 2019, где рассказала, как модерировала контент и как отвечала на запросы государствам.

В частности, соцсеть сообщает, что в 2019 году увеличилось количество запросов данных от государств. В полугодии между началом января и концом июня соцсеть получила 362 запроса, 314 из которых были от США. Год назад эти цифры были 247 и 203 запроса соответственно.

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Запросы данных: США и мир

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Запросов от правительств на удаление контента было всего 8, все они были удовлетворены:

Кроме того, соцсеть обнаружила 21 с половиной миллион фейковых аккаунтов, 19 миллионов из которых были выявлены еще при регистрации, 2 миллиона до выявления их юзерами и 67 тысяч после их жалоб. Также соцсеть удалила более 31 тысячи единиц контента (среди которых посты, фото, видео), половину из которых по причине харассмента (более детально этот термин применительно к удаленному контенту не раскрывается), ещё 11 тысяч содержали контент для взрослых. LinkedIn получила 8 тысяч запросов на удаление контента, нарушающего авторские права общим списком на 116 тысяч нарушений. Почти весь контент, кроме 37 файлов, соцсетью был удален.

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SNAPCHAT

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Snapchat не так популярен в России и возможно поэтому наша страна не представлена в статистике по запросам к соцсети, как видно из отчёта. В период между началом января и концом июня 2019 года Snapchat получил 10 тысяч запросов данных, связанных с решениями американских судов, 8 тысяч из которых удовлетворил.

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США обращается за данными к соцсети почти в 30 раз чаще, чем ближайшая страна: у Великобритании 312 обращений.

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Из других стран больше всего запросов на предоставление информации от государственных органов было отправлено Великобританией (312) и Канадой (161).

Общее число таких запросов:

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Запросов на удаление контента, не запрещенного внутренней политикой соцсети было всего 26, удовлетворено из них было 2. Запросов от правительств удалить запрещенный правилами соцсети контент было 127, все они были удовлетворены. Также соцсеть получила 50 запросов об удалении контента из-за нарушения авторских прав, из которых удовлетворила 17.

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