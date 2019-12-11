Суд в Хабаровском крае оштрафовал активистку за ЛГБТ-пропаганду в соцсетях

Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП). Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат Яков Пушкарев:

«Вынесен штраф о взыскании 50 тысяч рублей. Суд отказал в удовлетворении нескольких важных ходатайств. Не было данных, с какого телефона кто-то выходил в аккаунт, не было данных о месте совершения административного проступка. Приобщили справку ФСБ о том, что оперативным путем установлено то, что аккаунт принадлежит Юле. Что это за оперативный путь, какие они проводили оперативные мероприятия, мы не знаем. Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать в апелляционном порядке».

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В конце ноября в отношении Цветковой возбудили административное дело о пропаганде гомосексуализма из-за двух пабликов во «ВКонтакте»: «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

На нее также заведено уголовное дело о распространении порнографии. Девушку отправили под домашний арест. По версии следствия, Цветкова разместила в интернете «изображения непристойного характера» — так в полиции расценили изображения в паблике «Монологи вагины». По этому уголовному делу ей могут дать реальный срок — до шести лет.

В поддержку Цветковой выступил директор проекта «Теплица социальных технологий» Алексей Сидоренко.

«Мы видим, что это не просто проблема одной конкретно Юли — это конфликт небольшой хрупкой девочки, пытающейся создать островок разнообразия в своем суровом городе, и какой-то мрачной и кондовой системы, которая надеется, что про Юлю никто не знает и ее можно будет легко упрятать за решетку», — считает Сидоренко.

В разговоре с Николой Хаберзетцер (Human Rights Watch) мама Юлии Анна Ходырева сказала: «Это — травля яркой талантливой девочки, которая не хотела жить как все в этом сером городе».

Проверка в отношении Цветковой началась после того, как на нее написал как минимум два заявления активист Тимур Булатов, который ведет гомофобный паблик «Нравственный джихад» — в основном, в нем содержатся угрозы, оскорбления и уничижительные монологи самого Булатова по поводу геев. Активист сообщил полиции, что Цветкова распространяет порнографию. После этого девушке пришлось уволиться из театра.

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