Минфин активизирует снижение беспошлинного порога на трансграничные покупки

Министерство финансов выступило за постепенное снижение беспошлинного порога для ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. Идею поддержал Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Премьер-министр поручил обсудить эту идею также с главами правительств Евразийского экономического союза. Порог будет снижаться постепенно — с 1 января 2020 года он снизится с 500 до 200 евро, с первого января 2021 года до 50 евро, а с 1 января 2022 года до 20 евро.

Снижение беспошлинного порога на покупки в иностранных интернет-магазинах по предложению Минфина: 🔩С 2020 года — до €100;

🔩С 2021 года — до €50;

🔩С 2022 года — до €20.https://t.co/8zz0iFCE7R pic.twitter.com/scJ4siJ3ZQ — Секрет Фирмы (@scrtmag) December 11, 2019

Впрочем, это решение ещё не окончательное: предложение поступило от министра финансов Антона Силуанова и Дмитрий Медведев написал в резолюции: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». Условия ещё могут быть скорректированы на обсуждении Евразийского экономического союза.

В феврале 2019 года Федеральная таможенная служба сообщала, что только 3% покупок россиян из зарубежных интернет-магазинов стоят дороже 20 евро.

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