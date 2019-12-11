11.12.2019

Минфин активизирует снижение беспошлинного порога на трансграничные покупки

Споры о величине беспошлинного порога на покупки товаров в иностранных интернет-магазинах идут в Правительстве, Министерство финансов предложило снизить его с 500 до 20 евро за два года

 

Министерство финансов выступило за постепенное снижение беспошлинного порога для ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. Идею поддержал Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Премьер-министр поручил обсудить эту идею также с главами правительств Евразийского экономического союза. Порог будет снижаться постепенно — с 1 января 2020 года он снизится с 500 до 200 евро, с первого января 2021 года до 50 евро, а с 1 января 2022 года до 20 евро.

Впрочем, это решение ещё не окончательное: предложение поступило от министра финансов Антона Силуанова и Дмитрий Медведев написал в резолюции: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». Условия ещё могут быть скорректированы на обсуждении Евразийского экономического союза.

В феврале 2019 года Федеральная таможенная служба сообщала, что только 3% покупок россиян из зарубежных интернет-магазинов стоят дороже 20 евро.

.

don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

Теги: , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию