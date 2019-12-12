Операторам связи поднимут штрафы

В России могут вырасти в десятки раз штрафы для юридических лиц. Об этом говорится в проекте редакции Кодекса об административных правонарушениях. За невыполнение предписания контролирующего органа, согласно обновленному КоАП, предусматривается штраф 5-7 тысяч рублей для физических лиц вместо 300-500 рублей ранее, 50-70 тысяч рублей для должностных лиц вместо 1-2 тысячи рублей, и 25-40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц штрафы предлагают увеличить с 10-20 тысяч рублей до 200-500 тысяч.

Кроме того, в документе есть штраф до одной двадцать пятой выручки компании (но не меньше 100 тыс. рублей) за невыполнение оператором связи предписания Роскомнадзора, если они касаются безопасности единой сети электросвязи России. Еще одна новая санкция — до 15 тыс. рублей для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке.

За повторное невыполнение обновленным КоАП предписан штраф 20-40 тысяч рублей для физических лиц, 50-70 тысяч для индивидуальных предпринимателей, 100-150 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет для должностных лиц и 1-2 миллиона рублей для юридических лиц.

Некоторые санкции в новом КоАП смягчили. За нарушение требований к ведению образовательной деятельности предполагается снижение размера штрафа до 100 тысяч рублей для юрлиц вместо нынешних 200 тысяч.

В новой редакции КоАП все нарушения компаний, связанные с проверками, находятся в главе «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Текст отправлен на согласование за подписью замминистра юстиции Дениса Новака, который просит дать ответ «в возможно короткий срок».

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