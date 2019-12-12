Владислав Синица первым из осуждённых по московскому делу обратился в ЕСПЧ

Осуждённый на пять лет колонии общего режима за твит о детях силовиков Владислав Синица, подал жалобу на свой приговор в Европейский суд по правам человека, сообщает глава Агоры Павел Чиков.

❗️Первый фигурант Московского дела обратился в ЕСПЧ. Жалобу подал Владислав Синица, осужденный на 5 лет колонии за твит о силовиках.

Речь идет о нарушении статей 6 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представитель Синицы в ЕСПЧ — юрист Агоры @snorri51 pic.twitter.com/aSDXDZJtjw — Pavel Chikov (@pchikov) December 12, 2019



В жалобе Владислав указывает, что его собственные показания относительно мотивации его действий фактически не были рассмотрены судом, который учел только аргументы следствия.

Также Владислав Синица указывает, что публичные слова главы Росгвардии Виктора Золотова (подчинённые которого стали свидетелями по этому делу) о том, что приговор слишком мягкий, нарушили презумпцию его невиновности.

«Несмотря на резкую форму, высказывания заявителя не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию или его оправдание, а также как подстрекательство к ненависти или нетерпимости, а скорее должны оцениваться как критика государственного покровительства и поощрения насилия в отношении мирных демонстрантов. Наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет является явно неадекватным действиям заявителя и не может рассматриваться как необходимое в демократическом обществе. Речь идет о нарушении статей 6 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод». — говорится в сообщении главы Агоры Павла Чикова.

Защищать Владислава Синицу в ЕСПЧ будет юрист Агоры Дамир Гайнутдинов. Блогер стал первым узником московского дела, он отбывает наказание в колонии №2 Костромской области. Совсем недавно его внесли в список террористов и экстремистов, что предполагает блокировку всех его карт и счетов.

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