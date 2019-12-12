Обыск в Nginx вызвал бурную реакцию в Сети

В московском офисе крупного опенсорс-разработчика Nginx прошел обыск. Об этом в своем Twitter рассказал соратник Алексея Навального Леонид Волков. Он также выложил скриншоты постановления об обыске, из которого следует, что следственные действия проводили сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.

Ого.

Обыск в офисе nginx, одной из самых или даже самой успешной на мировом рынке чисто российских ИТ-компаний: мол, 15 лет Игорь Сысоев разрабатывал nginx в рабочее время, будучи сотрудником Рамблера!

Сроки давности? Не слышали!

Ну и вообще полный бред. pic.twitter.com/D8HSOd8G8S — Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 12, 2019

Факт обысков со ссылкой на знакомых подтвердил владелец телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

В документе также сказано, что обыск проходил в рамках уголовного дела, возбужденного 4 декабря по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 3 статьи 146. («Нарушение авторских и смежных прав»).

Как стало известно, компания «Рамблер интернет холдинг» инициировала уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц (а в перспективе — основатель компании Игорь Сысоев), считая неправильной распространение Nginx, как открытого ПО.

Суть претензии: Игорь начал работу над Nginx, будучи сотрудником Рамблера, а только после того, как инструмент стал популярен, основал отдельную компанию и привлек инвестиции. «Почему Рамблер вспомнил о своей «собственности» только спустя 15 лет — не ясно», — удивлённо пишет ITSumma на Хабре.

Игорь Сысоев является разработчиком «nginx» — веб-сервера и почтового прокси-сервера, работающего на Unix-подобных операционных системах. Разработку он начал в 2002 году, осенью 2004 года вышел первый публично доступный релиз. С июля 2011 работа над nginx продолжается в рамках компании Nginx.

Сегодня Nginx — это один из самых популярных веб-серверов в интернете, на котором работает около четверти всех интернет-сайтов. К 2018 году выручка Nginx составила $26 млн. В марте 2019 года о приобретении NGINX за $670 млн сообщила компания F5, мировой лидер в области мультиоблачных сервисов.

Основатель Habr Денис Крючков у себя в Twitter также написал про обыски, причем со ссылкой на знакомых сообщил, что сотрудников компании в ходе обыска «ставили к стенке».

Охренеть. В офисе Nginx проходят обыски по иску Рамблера о "краже" интеллектуальной собственности. Знакомые из компании пишут, что при обыске сотрудников ставили к стенке. По странному стечению обстоятельств историю достали после захода Сбера в Рамблер https://t.co/nE6leG3NDK — Denis Kryuchkov (@deniskin) December 12, 2019

В «Рамблере» считают, что Nginx был создан сотрудниками в служебное время (Сысоев одно время работал в российском IT-гиганте), и поэтому права на программу принадлежат интернет-холдингу. Право разрешения спора «Рамблер» передал компании своего совладельца Александра Мамута.

Сеть восприняла происходящее с Nginx очень бурно, многие специалисты в области IT и отраслевики считают это не просто плохим знаком, а началом обрушение успешного российского интернет-бизнеса.

«С Днем Конституции РФ всех, — иронизирует Филипп Кулин. — История такая:

2004 год — сотрудники Рамблера разработали лёгковесный веб-сервер nginx с открытым кодом. Я был одним из тех, кто поставил его в «бой» ещё в 2004 году на крупном хостинге по наводке людей из Masterhost.ru

2011 год — не знаю как к этому пришли, но основана Nginx inc с офисом в Сан-Франциско, CA, USA

2019 год — компания продана холдингу F5 Networks за 670 миллионов долларов

Nginx — самый популярный легковесный веб-сервер и «обратный» прокси в мире».

С ним солидарен владелец Tg VPN Владислав Здольников:

«Прямо сейчас происходит какой-то абсолютный беспредел с разработчиками бесплатного и одного из самых популярных веб-серверов в мире — nginx. В офисе разработчиков проходит обыск делу 2004-го года, то есть сроки давности давно прошли. С Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым нет связи — скорее всего, они задержаны. Игорю Сысоеву, главному и единственному на тот момент разработчику nginx, вменяется то, что он украл эту разработку у Рамблера. Полгода назад nginx был продан за $600 млн.

На нём работают почти все популярные сервисы в интернете. Дело, конечно же, не в Рамблере.

Единственный верный способ читать происходящее: если вы имеете большой бизнес в России, то вы обязаны делиться с ФСБ. Если вы продали большой бизнес, сделанный в России, вы обязаны поделиться с ФСБ».

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«Тупая гопота, захватившая власть в России, не сделавшая ничего полезного в своей жизни, просто грабит тех, кто внёс вклад в развитие мира и заработал на этом, — возмущённо подытоживает он. — Заказчик этого дела — ФСБ. Формальный доносчик — Рамблер, на которого надавили через Мамута. С Днём Конституции!»

Денис Крючков также напомнил, какие госсайты пользуются nginx:

мвд.рф — server: nginxhttps://t.co/FDC4fVwfJY — Server: nginx/1.10.0 (Ubuntu)https://t.co/SUOPxSH9ll — Server: nginxhttps://t.co/6CIvbMEi6r — Server: nginx Работают на иностранном софте, а скоро, видимо, будут на отечественном. — Denis Kryuchkov (@deniskin) December 12, 2019

Создатель интернет-издания Roem Юрий Синодов в Telegram-канале отмечает, что указанный убыток нанесло распространение Nginx как открытого ПО. По словам Синодова, «претензия „Рамблера“, если она будет поддержана в суде, означает то, что Nginx — не является свободным ПО». Из этого он делает вывод, что «права „Рамблера“ на Nginx, если они таковы, как описано в документе, нарушает не только Nginx Inc., а все пользователи Nginx».

Шеф-редактор Знака Дмитрий Колезев приводит слова самого Сысоева относительно прав Рамблера на этот продукт:

— Интересно: вы работали в Рамблере и трудились над nginx. У Рамблера не было никаких прав? Это такой тонкий вопрос. Как удалось сохранить права на проект?

— Да, это довольно тонкий вопрос. Он, конечно, интересует не только вас, и мы довольно основательно его проработали. В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В Рамблере я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение. В Рамблере nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов. Более того, даже первое применение nginx было не в Рамблере, а на сайтах Rate.ee и zvuki.ru.

Официальный ответ Рамблера на запрос об обысках в Nginx приводит The Bell:

— Правда ли, что обыски связаны с заявлением компании Rambler Group?

— Мы обнаружили, что исключительное право компании Рамблер Интернет Холдинг на вэб-сервер NGINX нарушено в результате действий третьих лиц. В связи с этим Рамблер Интернет Холдинг уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на NGINX, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав. Мы не даем комментариев по существу данного дела.

— О каком именно нарушении прав Rambler Group идет речь в заявлении?

— Мы считаем, что права на NGINX принадлежат компании Рамблер Интернет Холдинг, входящей в состав Rambler Group. NGINX является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000х годов в рамках трудовых отношений с Рамблером занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права.

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«Про Nginx приходят странные новости, — пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Еще более станные. Говорят, что кого-то уже арестовали. Я в недоумении и правда переживаю. Хочу напомнить, что у нас есть контакты не только с нашими родными ОВД-Инфо или Агорой, но и международными правозащитными организациями. Access Now, Human Rights, Article19 — наши друзья и коллеги. Если вы, ребята из Nginx, думаете, что в полиции «все можно решить полюбовно просто поговорив» — то мой опыт утверждает обратное. Ни с кем вы не договоритесь. Но если историю сделать публичной, если приедут опытные адвокаты, то шанс НЕ оказаться в тюрьме возрастает. Ну, и международное давление мы тоже в силах организовать, тем более, что Nginx компания американская».

Климарёв также попросил сотрудников компании связаться с ним.

В разговоре с РосКомСвободой Филипп Кулин выразил мнение, что после случая с Nginx в России просто не останется более-менее успешных компаний, все сейчас «будут дивизиями валить [из страны]»:

«Чуваки разработали софт, который известен на весь мир… Это уже такой звоночек, да… Чуваки восемь лет назад открыли компанию в Сан-Франциско с этим софтом. И их вдруг начали прессовать по какой-то совершенно левой проблеме. Просто Мамут подумал: «Блин, 770 миллионов утекло просто!» Проснулся, в общем. И ведь, главное, ещё ничего не доказано, но уже «маски-шоу», офис лёг. Ребята, в такой обстановке никто не будет работать. Никто здесь, нормальный человек, работать не будет в таком режиме».

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По некоторым данным, Игорь Сысоев и сооснователь компании Максим Коновалов задержаны и увезены на допрос.

Сооснователь компании Nginx Игорь Сысоев ранее давал комментарий о владении правами на Nginx. Он рассказал, что работал в «Рамблере» системным администратором и разрабатывал Nginx в свободное время и пояснил, что компания стала не первым местом применения технологии. По данным на весну 2019 года, технологиями nginx пользуются более 374 миллионов сайтов, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «ВКонтакте» и Netflix.

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