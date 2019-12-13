Штраф за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Twitter

Новый штраф Правозащитному центру (ПЦ) «Мемориал» — на этот раз Тверской районный суд города Москвы оштрафовал его ещё на 300 тысяч рублей. Штраф наложен за отсутствие на страничке организации в Twitter маркировки «Иностранный агент».

Общая сумма штрафов, назначенных организациям, связанных с «Мемориалом», достигла 2 млн 600 тыс. рублей.

Позиция ПЦ «Мемориал» была аналогична позициям на прошлых судах по немаркировке. С единственным отличием: страница в Twitter появилась у ПЦ «Мемориал» в 2011 году, спустя пять лет, в 2016 году, Минюст провёл проверку организации и не счёл отсутствие маркировки в Twitter нарушением законодательства, а также ни разу в течение трёх лет после проверки не указывал на обязательство маркировать соцсети. У ПЦ «Мемориал» были разумные основания полагать, что организация добросовестно исполняет требования закона «об иностранных агентах».

Представитель Роскомнадзора ответила, что нарушениями ч.2 ст.19.34 КоАП ведает именно Роскомнадзор, а не Минюст.

Юрист Тамилла Иманова, представлявшая организацию, просила суд освободить ПЦ «Мемориал» от ответственности, ограничиться предупреждением или назначить наказание ниже минимального размера (КоАП предписывает для юридического лица штраф в 300–500 тыс. рублей за нарушение ч.2 ст.19.34).

Протокол о немаркировке страницы в Twitter Роскомнадзор выписал на ПЦ «Мемориал» в начале ноября текущего года после обращения УФСБ по Ингушетии. Также Сизинцева назначила штраф в 100 тыс. рублей председателю Правления Международного Мемориала Яну Рачинскому за отсутствие маркировки на сайте «1968. Год прав человека». Всего на сегодня Тверской суд рассмотрел 12 протоколов из 28, выписанных на ПЦ «Мемориал» и «Международный Мемориал».

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