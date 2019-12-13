The Verge: Искусственный интеллект процветает, но до мечты ещё далеко

Эмпирически определить насколько продвинулся мир в изучении и применении искусственного интеллекта, не очень просто, однако стэнфордский отчёт, который издаётся уже третий год, более менее справляется с этой задачей, пишет The Verge. По данным отчёта, за этот год мир действительно продвинулся в применении и изучении искусственного интеллекта. ИИ процветает в разных сферах — в образовании, технических изобретениях и научных исследованиях.
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ИИ В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И ИНВЕСТИЦИЯХ
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По данным отчёта:
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НАСКОЛЬКО СИЛЁН ИИ?
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Всё это впечатляет, однако важно знать: независимо от того, насколько быстро ИИ процветает, его прогресс не идёт ни в какое сравнение с тем, что ему приписывают поп-культура и заголовки СМИ. На самом деле искусственный интеллект ещё очень ограничен в некоторых важных аспектах.
Это продемонстрировано на графике «показатели производительности на человеческом уровне» в названном отчёте. Здесь приводятся моменты, когда ИИ был равен человеку или превосходил его.
ИИ СИЛЬНЕЕ ЛЮДЕЙ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЛАСТЯХ, НО В ЦЕЛОМ СЛАБЕЕ
Подсчет начинается с 1990-х годов, когда программы начали побеждать людей в шашки и шахматы и заканчивается совсем свежими победами искусственного интеллекта, когда он выиграл матчи в настольной игре го и в Доте 2. Также в графике фигурируют такие случаи как определение рака кожи по фотографиям на уровне человека и перевод с китайского на английский (хотя здесь многие эксперты не согласны и отдают предпочтение человеческому переводу).
Однако эти победы не должны вводить в заблуждение: большинство из них случается в условиях чётко определенных правил и довольно простого моделирования, например, в видеоиграх, которые очень благоприятны для обучения ИИ. В основном ИИ учат так: за день он из-за своей мощности играет столько игр, сколько человек сыграл бы за 180 лет, и потом побеждает: этот факт подчеркивает то, насколько быстро люди учатся по сравнению с компьютерами.
Кроме того, тот ИИ, который выиграл, например, в StarCraft II, не смог бы выиграть в шахматы или шашки, потому что его нужно было бы заново этому учить. Хотя искусственный интеллект может определять опухоли молочной железы точно так же, как онколог, он не может делать то же самое в случае с раком легких (не говоря уже о том, чтобы написать рецепт или поставить диагноз). Другими словами: системы искусственного интеллекта — это пока достаточно ограниченные инструменты, которые можно использовать в какой-то одной сфере, а не гибкие интеллектуальные системы, которые заменяют людей.
Однако это всё не отменяет того, что ИИ иногда просто ОЧЕНЬ полезен. Как показывает отчет, несмотря на ограничения, машинное обучение всё ускоряется и привлекает больше финансирования, общественного интереса и помогает в решении многих проблем.
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