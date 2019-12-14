Конституционный суд Австрии отказал спецслужбам в слежке через шпионское ПО

Если меры безопасности, которые предложило правительство сине-зелёных (коалиция Австрийской партии свободы и Австрийской народной партии — Ред.), когда-то и будут приняты, то точно не в таком виде, как сейчас, потому что Конституционный суд отменил законопроект, признав слежку незаконной, пишет Der Standard.

Пакет поправок в австрийские законы о полиции называли законом о «федеральном трояне» (нем. Bundestrojaner). Законопроект предполагал значительное расширение свободы действий полицейских и спецслужб. Они смогли бы удаленно устанавливать шпионское ПО на устройства подозреваемых в преступлениях, которые предполагают срок наказания от десяти лет лишения свободы.

Если бы закон был принят, спецслужбы могли бы прослушивать граждан и читать их переписку в приложениях вроде WhatsApp и Signal, а также хранить записи телефонных переговоров и видеозаписи с камер наблюдения более долгий срок, а также тайно проникать в жилище при обнаружении подозреваемого. Поправки касались и информации, собираемой камерами на дорогах об автомобилях: правоохранительные органы смогли бы собирать и несколько недель хранить такие данные как марка цвет и номер машины, независимо от того, нарушил ли человек ПДД. Сам законопроект был принят правительственной коалицией в 2018 году.

Суд назвал эти поправки незаконными, противоречащими праву на неприкосновенность частной жизни и отменил все, кроме одной — операторы теперь обязаны продавать сим-карту только после подтверждения личности. Новость об отмене судом пакета «мер безопасности» собрала 1446 комментариев и нашла большой отклик среди читателей Der Standard.

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