Данными пользователей с ФСБ поделятся Яндекс.Дзен и Ура.Ру

Роскомнадзор с подачи ФСБ добавил в реестр ОРИ ряд новых интернет-ресурсов, которые теперь обязаны собирать, хранить и предоставлять спецслужбам всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей.

Во-первых, там оказался Яндекс.Дзен:

reestr.rublacklist.net/distributor/109601

Напомним, что ряд Яндекс-сервисов были внесены в реестр ОРИ ещё в 2014 году.

Правда, следует отметить, что при внесении Яндекс.Почты, Яндекс.Диска и Яндекс.Района в качестве юридического адреса указывалось «Москва, ул. Льва Толстого, д.16», в то время как юрадрес Яндекс.Дзена — «Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария».

.

Вторым по значимости интернет-ресурсом в реестра ОРИ оказался новостной портал УРА.РУ:

reestr.rublacklist.net/distributor/109603

Что хотят знать сотрудники ФСБ о пользователях популярного интернет-издания, не совсем понятно — разве что отслеживать комментарии под постами.

Напомним, федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий юзеров.

Продолжают попадать в реестр ОРИ и менее популярные сайты и сервисы. В ноябре туда было внесено ООО «Фарпост» с двумя своими сайтами: электронной доской объявлений физических и юридических лиц; сайт о событиях Владивостока «с различными платными и бесплатными сервисами». Совсем недавно туда попало ростовское ООО «Управляющая компания Президиум Групп» с ещё не запущенной информационной системой RUNALL в сфере ЖКХ, интегрированной в ГИС ЖКХ и Госуслуги.

Мы продолжим мониторинг реестра организаторов распространения информации и будем сообщать вам о новых внесениях.

.



.

.