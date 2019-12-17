В Турции запретили Google предустанавливать свои сервисы после жалобы «Яндекса»

В Турции «Яндекс» пожаловался на Google и после этого американский IT-гигант сообщил, что перестанет предустанавливать на Android-смартфоны в Турции свои сервисы.

В сентябре 2018 года антимонопольное ведомство Турции оштрафовало Google на 93 миллиона лир ($17,4 миллиона) за нарушение антимонопольного законодательства при продаже мобильного программного обеспечения. Регулятор попросил Google изменить все свои соглашения о распространении программного обеспечения, чтобы позволить потребителям выбирать различные поисковые системы в своей мобильной операционной системе Android.

После того, как Google в прошлом году изменил лицензионные соглашения с поставщиками, которые больше не позволяли выбирать на Android-устройствах поисковую систему, использующуюся по умолчанию, Яндекс, который ведёт свой бизнес в Турции, подал жалобу в антимонопольные органы страны. Ведомство встало на сторону российского поисковика.

Google внес правки в контракты с деловыми партнерами, однако в начале ноября текущего года турецкий регулятор счел их недостаточными: пользователи по-прежнему не могут изменить предпочитаемую поисковую систему. В отношении фирмы продолжает действовать штраф в размере 0,05% от ежедневной выручки до устранения нарушений. Компания может оспорить постановление в течение 60 дней.

«Мы уведомили наших деловых партнеров, что больше не может сотрудничать с ними по новым Android-смартфонам, которые будут выпущены на турецком рынке», — подтвердили в Google. Тех устройств, что уже были ввезены в страну и там продаются, запрет не касается.

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