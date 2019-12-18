Домен .ORG могут продать частной компании. Почему так нельзя

Густаф Бьёркстен, AccessNow

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Продажа домена верхнего уровня .org частной компании Ethos Capital — это большой риск для конфиденциальности данных, и гражданское общество не может себе этого позволить. До принятия GDPR в Европе информация, связанная с владельцами доменов, в том числе их личные данные, имена, номера телефонов и адреса отдельных лиц, была опубликована в интернете в базе данных WHOIS. В то время было в целом достигнуто согласие о том, что такая информация не должна быть общедоступной, хотя существуют значительные разногласия по поводу того, какой объем информации может оставаться публичным.

Используя данные владельцев сайтов на .org, которыми бывают журналисты, активисты и правозащитники, злоумышленники могут начать преследовать их в сети и в реальной жизни. Представители гражданского общества особенно уязвимы в этом отношении. Работа по защите прав человека, которую выполняют многие из нас, может привести к разногласиям с государствами.

После вступления в силу GDPR, организации гражданского общества получили большую защиту. Конфиденциальная информация больше не общедоступна в интернете, а сама база данных с владельцами сайтов на .org надежно хранится под контролем Реестра общественных интересов (PIR) при Обществе Интернета (ISOC). Чтобы получить доступ к конфиденциальным регистрационным данным владельцев сайтов на .org, злоумышленник должен либо иметь крота в ISOC, либо убедить ISOC продать ему этот домен.

Это одна из причин, почему я против продажи ISOC домена .org компании Ethos Capital. Я обеспокоен тем, что регистрационная информация будет использована неправильно. В наш век, когда пользовательские данные служат основной валютой, которой торгуют технологические компании, нетрудно представить, что Ethos Capital планирует продавать данные третьим сторонам, например, дата-брокерам или даже правительствам. Безусловно найдутся те, кто будут платить за эту ​​информацию, ведь это довольно большой источник данных о гражданском обществе онлайн.

Есть несколько сценариев, которые могут быть реализованы, и я кратко обрисую их ниже. Ethos Capital или другие будущие владельцы могут:

Составить карту гражданского общества для онлайн-травли, репрессий или цензуры;

Продавать информацию о владельцах сайтов на .org репрессивным правительствам;

Повышать цены на домены, чтобы общественным организациям было труднее действовать в онлайне;

Цензурировать .org в массовом порядке.

С другой стороны Ethos Capital или другие владельцы могут просто продать .org тем, кто сделает эти угрозы реальными. Даже если Ethos Capital сами не собираются делать что-то из вышеназванного, нет гарантии, что они не продадут домен другой стороне, даже государству. Вдруг, китайское правительство будет готово щедро заплатить за управление этим доменом? Будет ли Ethos Capital сопротивляться такому предложению?

Я не говорю, что эти угрозы обязательно материализуются. Я говорю, что мы не должны рисковать вообще.

Чтобы сделать сильное гражданское общество, нужно сделать так, чтобы услуги, предоставляемые общественными организациями, были максимально доступны для всех. Вот почему нам необходимо, чтобы домен верхнего уровня .org оставался в надежных руках, и цены на него были невысокими — так мы сможем обеспечить максимальный уровень участия.

Если сам ISOC не желает управлять .org или не может этого делать, он должен передать эту ответственность другой доверенной общественной организации и сделать это открыто. Если ISOC нужно знать, кто возьмётся за это дело, давайте соберемся и обсудим это. На данный момент для безопасности и здоровья нашего гражданского общества мы должны немедленно прекратить эту продажу.

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