Мосгорсуд по жалобе Warner Bros. заблокировал сайт LostFilm

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили в нём один из самых популярных русскоязычных торрент-порталов LostFilm.tv, на котором размещаются наиболее топовые западные сериалы:

reestr.rublacklist.net/record/1994813/

reestr.rublacklist.net/record/1994794/

Как следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда, причиной блокировки стал сериал «Супергёрл» — соответствующее исковое заявление подал правообладатель — корпорация «Warner Bros. Entertainment Inc.».

Кроме ЛостФильма, американская компания выдвинула претензии сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net.

До этого ЛостФильм уже не раз попадал в реестр отдельными ссылками, после чего был вынесен оттуда (видимо, после удаления спорного контента).

Но в этот раз, когда в реестр запрещённых сайтов внесён уже весь домен, ЛостФильм вполне может оказаться под вечной блокировкой.

Как следует из решения суда, в начале июня текущего года судья Мосгорсуда Басыров И.И. удовлетворил заявление Warner Bros. Entertainment Inc. о принятии обеспечительных мер, направленных на защиту исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Супергёрл» и обязал Роскомнадзор заблокировать ЛостФильм и вышеупомянутые сайты. Как мы видим, данное решение с того времени обжаловано не было.

LostFilm.TV позиционирует себя как «уникальный и единственный в своем роде ресурс о лучших западных сериалах».

«LostFilm был основан в 2005 году как фан-проект, посвященный лучшим зарубежным сериалам, и прорубил окно в мир самых популярных телевизионных проектов Запада для тысяч российских поклонников качественного ТВ-контента — для нашей передовой публики», — говорится в разделе «о проекте» на сайте ЛостФильма.

Этот торрент-портал занимает 12 место в категории «Телевидение» среди пользователей Рунета по версии Liveinternet. Так что блокировка столь популярного среди российских пользователей портала может стать для любителей заграничных сериалов ощутимым ударом.

UPD1. В середине сентября текущего года Мосгорсуд удовлетворил требование правообладателя и запретил создание технических условий, обеспечивающих размещение на вышеупомянутых сайтах аудиовизуального произведения «Супергёрл».

UPD2. «Lostfilm заблокирован на постоянной основе по решению суда по жалобе Warner Bros — Роскомнадзор», — сообщает в своём Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

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