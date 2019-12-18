Трафик Минобороны пройдёт через центры киберзащиты

В 2020 году в военных округах России будут созданы специальные центры по борьбе с кибератаками, предназначенные для предотвращения несанкционированного доступа к сетям и защиты от вредоносного ПО. Под контролем данных центров окажутся открытые и защищенные военные линии связи и передачи данных. Данную информацию сообщили журналистам источники в Минобороны.

Они возьмут под охрану трафик Минобороны, поступающий как из сетей гражданских операторов, так и из «военного интернета» — закрытого сегмента передачи данных (ЗСПД).

Одной из важнейших задач киберцентров будет обеспечение защиты от кибератак. Подобные центры, предположительно, будут тесно контактировать с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Сейчас в ВС насчитывается более 180 тыс. пользователей ЗСПД. Для информационного обеспечения армии и флота создан уникальный территориально-распределительный центр обработки данных, к услугам которого ежедневно обращается более 23 тыс. военнослужащих.

Мониторинг сетей военнослужащие станут вести в круглосуточном режиме. За поддержание порядка в виртуальном пространстве будут отвечать офицеры, получившие в военных вузах специальность в области информбезопасности. В случае ЧП дежурной смене предстоит немедленно локализовать угрозу.

Если вредоносное ПО попадет в сеть, специальные программы отследят его и определят место заражения. Даже если произойдет разрыв в одном из каналов передачи данных, оборудование в автоматическом режиме предупредит операторов об атаке.

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