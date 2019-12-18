ЦБ научит банки защищаться от киберугроз

Василий Поздышев, заместитель председателя ЦБ, заявил, что российские банки будут раз в два года проходить киберучения, сообщают РИА Новости. Такие стресс-тестирования на противодействие киберугрозам банки начнут проходить с 2020 года. В данный момент Центробанк пишет нормативную базу для этих учений.

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«Пока мы не «зашиваем» требования по кибербезопасности в стресс-тестирование. Но это произойдет в 2020 году, мы готовим изменения в нормативную базу, связанную с регулированием киберриска, который, как вы знаете, относится к операционным рискам. Ожидается, что к середине следующего года Банк России начнет проводить киберучения, то есть включать в стресс-тестирование банков элементы кибербезопасности», — сказал Поздышев.

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Также зампред ЦБ отметил, что Банк России уже проверяет банки и кредитные организации на кибербезопасность, но пока делает это выборочно. Например, в 2019 году ЦБ проверил на информационную безопасность 120 кредитных организаций и планирует проверить ещё 20 до конца года. Проверку проходят те банки, в информационных системах которых ЦБ выявляет проблемы.

С введением регулярных киберучений у ЦБ появится больше инструментов воздействия на банки в области безопасности. Поздышев отметил, что регулятору больше важна не возможность наказать провинившийся банк, а возможность потребовать исправления ситуации.

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