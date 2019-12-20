Первый в России приговор владельцу онлайн-кинотеатра вынесен в Подмосковье

Красногорский горсуд Московской области вынес первый в судебной практике приговор по делу о сети подпольных онлайн-кинотеатров. Владелец сети, житель Подмосковья Станислав Сайгин, незаконно распространявший киноновинки, популярные фильмы и сериалы, со следствием сотрудничал, однако в суде вину не признал и получил два года условно.

Согласно материалам дела, житель Подмосковья создал сеть сайтов с доменами kinogb.guru, kinokot.biz, fosa.me, на которых размещал пиратские фильмы и сериалы. Кроме того, он создавал десятки «зеркал», включая kinogb.me, kinogb.life, kinokot.me, которые предоставляли доступ к контенту, когда основные сайты блокировались. На каждом из сайтов размещались более 10 тыс. фильмов и сериалов, включая новинки и популярные картины. Контент поставлялся одним из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, прекратившим работу в октябре 2019 года.

Мужчина был задержан весной 2019 года. Дело было заведено по статье о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ).

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности, — полагает Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB, — Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится».

Слова представителя Group-IB «совсем немного» не совпадают с реалиями. Несмотря на усиление мер борьбы с пиратством во всём мире, проведённое в прошлом году исследование компании Irdeto показало — пиратство продолжает расти, особенно это касается P2P-сайтов. В начале текущего года компания WebKontrol констатировала рост числа пиратских сайтов и в России. Особенно быстро возрастает доля торрент-ресурсов, с которых, как правило, начинают распространяться пиратские копии новинок кино. Эксперты отмечают, что к взлету количества таких сайтов могла привести сама борьба с нелегальным контентом: вместо нескольких крупных площадок появилось множество мелких.

.

.

.