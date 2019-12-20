Великобритания создаст специальный орган для регулирования Google и Facebook

Несколько человек, знакомых с положением дел, сообщили Financial Times, что правительство Соединенного Королевства создаст специальный орган, чтобы регулировать деятельность таких техногигантов, как Google, Facebook и другие.

Регулятор сможет внедрить новый кодекс поведения техногигантов на британском рынке, а также потребовать у компаний предоставлять потребителям более широкий доступ к тому, как используются их данные для рекламы и в целом быть более подотчетными.

По мнению издания, это общемировой тренд: правительства от Японии до Германии точно также, в ответ на призывы защитить приватность граждан, анонсируют меры по регулированию техногигантов. Экономист Дайана Койл, которая вместе с Джеймсом Фурманом (главным советником бывшего президента Обамы по экономике) написала доклад о техногигантах, в котором авторы и предложили создавать для них специальных регуляторов, сказала: «Появляется международный консенсус в том, что нужно регулировать техногигантов. Для крупнейших цифровых платформ приближается расплата».

Филип Марсден, профессор права и экономики в Европейском колледже в Брюгге, сказал, что, хоть и вряд ли новый регулятор будет такой бюджетной структурой на тысячу человек, подразделение будет «хорошо финансироваться и иметь высокий уровень экспертизы в сфере цифровых технологий и конкуренции». Также он добавил FT, что регулятор, возможно, сможет выписывать штрафы, превышающие те, которые сейчас может выписать Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Само Управление по конкуренции и рынкам недавно опубликовало отчет, в котором выразило обеспокоенность тем, что «Facebook и Google сейчас настолько велики и имеют такой широкий доступ к данным, что потенциальные конкуренты больше не могут конкурировать с ними на равных».

Между тем, другие государственные ведомства тоже выразили решимость установить новые правила конкуренции. За регулирование выступила и организация TechUK — некоммерческая отраслевая группа технокомпаний Великобритании, а также антимонопольные эксперты: они считают, что так как Еврокомиссия рассматривает все крупные антимонопольные дела, Великобритания на национальном уровне должна научиться делать то же самое в свете надвигающегося брекзита.

Однако, у идеи создать специальный орган для регулирования техногигантов есть и критики. Они говорят в первую очередь о том, чтобы каждый голос был услышан и чтобы у регулирующих органов были четкие ограничения.

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