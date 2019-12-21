Исследование: системы распознавания лиц склонны к расовой предвзятости

К такому выводу пришёл Национальный институт стандартов и технологии, сообщает Reuters. В ходе проверки выяснилось, что системы распознавания лиц некорректно идентифицируют темнокожих и азиатов от десяти до ста раз чаще, чем белых. Это значит, что при применении технологии в аэропортах, на таможнях и улицах темнокожих людей и азиатов могут несправедливо задерживать полицейские.

Также исследователи заметили уклон в сторону темнокожих женщин, которые больше рискуют быть несправедливо задержанными, чем белые женщины только потому, что система не умеет точно распознавать их лица.

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Кого проверяли?

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Исследователи протестировали 189 систем распознавания лиц от 99 различных разработчиков со всего мира, правда, в исследовании не приняла участия компания Amazon, которая не предоставила свой алгоритм. Китайский стартап SenseTime, оцененный в $7,5 млрд, показал «высокий уровень ложных совпадений для всех сравнений», немножко качественнее показала себя китайская система Yitu, однако и там ученые заметили расовый уклон.

Проанализировав распознавание лиц от Microsoft, исследователи выяснили, что алгоритм в десять раз чаще некорректно срабатывает в отношении темнокожих женщин, чем темнокожих мужчин. Microsoft заявила, что рассматривает отчет и даст комментарии позже.

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Реакция

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Конгрессмен Бенни Томпсон, председатель комитета по безопасности США в Палате представителей, заявил, что результаты исследования оказались хуже, чем он опасался, в то время как таможенники продолжают устанавливать распознавание лиц на контрольно-пропускных пунктах. «Администрация должна пересмотреть свои планы по технологии распознавания лиц в свете таких шокирующих результатов» — сказал он.

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