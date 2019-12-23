Журналисты NYT получили файл с геолокациями 12 миллионов американцев

Каждый день, каждую минуту нашу геолокацию записывают технологические компании. Карту передвижений любого человека, имеющего смартфон можно составить без особого труда. К такому выводу пришли журналисты The New York Times, проанализировав огромную, самую большую в истории базу данных геолокаций со смартфонов.

База данных содержит около 50 миллиардов точек местоположений — из этих точек составляются ежедневные маршруты 12 миллионов американцев, пользующихся смартфонами. Издание получило эту базу данных от малоизвестной технологической компании, которая специализируется на сборе данных. Журналисты провели эксперимент и по маршрутам смогли понять (не выдавая имён), кто посещал владения Джонни Деппа, Тайгера Вудса, сотрудников Белого дома и в какой из детских садов завозит своих детей до работы один из высокопоставленных офицеров и во сколько он приходит домой по воскресеньям. Эти примеры проиллюстрировали, как легко можно при желании идентифицировать человека по обезличенной геолокации.

Компании, которые собирают данные и которые хотят собирать их всегда, основывают свою позицию на трёх утверждениях: (1) люди сами соглашаются на сбор данных, (2) собранные данные обезличены, (3) они хранятся в безопасности.

Но это не так. Четыре следующих иллюстрации показывают, что компании не соблюдают ни одно из своих утверждений:

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Когда журналисты спросили про данные геолокаций у Пола Ома, профессора права и исследователя приватности из Джорджтаунского университета [это тот самый университет, в котором Марк Цукерберг говорил речь в этом году. — Ред.], ученый сказал, что сделать такие данные анонимными также трудно, как ДНК. Если злоумышленник знает местоположение дома и работы, то он знает два «идентификатора», благодаря которым может довольно точно определить личность, ведь эти данные почти всегда у каждого человека уникальны.

Проанализировав чьи-нибудь геоданные, можно узнать о мельчайших привычках человека или об обстоятельствах его жизни: визиты на заместительную терапию, к психотерапевту, в любимые магазины, узнать дату и место свадьбы и так далее. Наблюдая за местоположениями, создается впечатление, что читаешь чужой личный дневник, пишут журналисты.

Ещё несколько примеров: журналисты смогли найти по геолокациям певицу из Вирджинии мисс Мэри Миллбен, которая выступала на официальных концертах перед тремя президентами, включая Дональда Трампа. Мисс Миллбен согласилась озвучить свое имя в этой статье. «Это пугает, что вы знаете список мест, где я была и все это благодаря моему телефону», — сказала она. «Это для меня дискомфортно, и я уверена, что и для любого другого человека дискомфортно знать, что компании в любой момент смогут получить такие данные, не важно для чего они им».

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Певица мисс Мэри Миллбен

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Кроме Мэри Миллбен, журналисты по геолокации узнали передвижения высокопоставленных служащих, приглашенных на инаугурацию президента Трампа в 2017 году.

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КТО СОБИРАЕТ ЭТИ ДАННЫЕ?

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Этим занимаются далеко не самые известные компании, которые почти никак не фигурируют в публичном поле. Основное внимание обращено на Google и Facebook, однако помимо них, хранят чувствительные данные о местоположении и более мелкие фирмы. В интервью изданию их представители говорят, что не перепродают собранные данные, ведь скандал может серьезно навредить бизнесу, однако эти утверждения не прибавляют уверенности на фоне того, что такой огромный массив геолокаций был получен самим изданием.

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Компании, собирающие данные в США кроме Google и Facebook

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Не секрет, что наши данные это такой «Святой Грааль» для компаний. В конце материала Нью-Йорк таймс задает себе и читателям несколько вопросов. Если компании будут предельно честны с пользователями о том, как используются их данные, согласятся ли пользователи их предоставлять? Стоит ли риск утечки чувствительных данные и постоянное отслеживание того только, чтобы нам показывали чуть более релевантные объявления? Стоит ли всем людям подвергаться такому риску, чтобы на этом богатели управляющие хедж-фондами?

Издание приходит к выводу, что компании, зарабатывающие такие огромные деньги, отслеживая каждый наш шаг, не пойдут на уступки добровольно. Конгресс должен защитить интересы американцев как потребителей и права как граждан.

Но одно можно сказать совершенно точно: мы живем в век, когда за нами наблюдают сильнее, чем когда-либо в истории. И эта система не была создана намеренно, а получилась сама собой из-за переплетения технического прогресса и желания заработать деньги. Самая большая хитрость, которую сыграли с нами технологические компании, это то, что они заставили общество отслеживать само себя..

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