Исследование: 58% россиян узнают новости из Сети, а треть умеет обходить блокировки

Жители России в основном узнают новости по телевидению (70%), из интернета (58%), газет и журналов (19%) и по радио (13%). Телевидение стало основным источником новостей для людей старше 55 лет (88% опрошенных), в то время как интернет — для людей в возрасте 16-24 и 25-34 лет (75% и 73% соответственно). Об этом говорят результаты проведенного компанией Mediascope по заказу Минцифры России первого общероссийского исследования о структуре медиапотребления жителей страны.

Главные источники новостей для россиян в интернете — это Яндекс.Новости (25%), ВКонтакте (10%), YouTube (7%), Instagram (6%), Google (5%), Одноклассники (5%). Опрошенные также упомянули Lenta.ru (2%), Rambler, Telegram, Facebook и Медузу (по 1%). Среди источников новостей на ТВ опрошенные назвали Первый канал (36%), «Россия 1» (35%), НТВ (19%) и «Россия 24» (12%).

По данным исследования, 34% опрошенных сообщили, что при необходимости обходят блокировки в интернете, при этом 8% россиян делают это регулярно, 12% — время от времени и 15% редко. Еще 44% респондентов сообщили, что никогда не обходили блокировки, причем среди москвичей этот показатель 50%, а вот в Татарстане и Башкортостане — 39%.

Интернету как источнику новостей доверяют 14% опрошенных, а телевидению — 44%. Лидерами стали Первый канал и «Россия 1», которым доверяют по 17% и 15% респондентов.

Согласно полученным данным, в интернет россияне в основном выходят через смартфон, для этого его используют 63% опрошенных. Самый высокий показатель использования гаджета для выхода в Сеть на Северном Кавказе — 71%, в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии чуть ниже — 69%. Среди респондентов от 16 до 34 лет со смартфонов в интернет выходят порядка 90%, а в возрасте от 35 до 44 лет — 79%.

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