За «Обещания „Единой России“» суд дал белгородцу пять суток ареста

В Белгороде суд арестовал на пять суток местного жителя Максима Осетрова, который опубликовал у себя во ВКонтакте видео о том, что обещала «Единая Россия» в 2002 году. В материалах дела Октябрьского районного суда, на которое обратило внимание издание «МБХ», говорится, что судья Юрий Подзолков признал гражданина Осетрова В.М. виновным в массовом распространении экстремистских материалов — ст. 20.29 КоАП.

В октябре 2019 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили на его странице ВКонтакте видеозапись «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002». Кировский районный суд г. Новосибирска, напоминает «7х7», в июне 2013 года включил этот ролик в список экстремистских материалов.

Подсудимый пояснял, что добавил видеозапись на свою страницу около пяти лет назад, но не знал, что она признана экстремистской. Ролик был доступен другим пользователям до 24 октября 2019 года, посетители странички подсудимого посмотрели его три раза, сообщается в тексте постановления суда.

Информационно-аналитический центр «СОВА» не считает, что видео содержит экстремистские высказывания. Содержание ролика «сводится к перечислению ряда нереализованных предвыборных обещаний «Единой России» из манифеста партии 2002 года и призыву голосовать за любую партию, кроме «Единой России», отмечает «СОВА».

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