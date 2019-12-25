Tor Project побеседовал с Синди Кон, исполнительным директором Electronic Frontier Foundation

Синди Кон, исполнительный директор Фонда электронных рубежей (EFF) и член правления Tor Project, вошла в список Forbes из 50 лучших женщин Америки в сфере технологий в 2018 году.

Синди оценила состояние интернета, недавние победы и вызовы, а также роль Tor для цифрового мира.

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Как вы опишете интернет сегодня?

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Чувство бессилия. В мире, которым правят бизнес-модели отслеживания и где огромное внимание уделяется государственной безопасности и где фактически юридическая и техническая защита неэффективны, многие люди считают, что у них нет полномочий защищать свою безопасность и конфиденциальность.

Но есть и хорошая новость и она в том, что мы можем восстановить контроль над своей конфиденциальностью, и сейчас больше людей, чем когда-либо, требуют этого. Tor — это критически важный инструмент, помогающим нам совершить этот переход.

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Как вы думаете, какие ключевые победы вы или общество в целом одержали в этом году, если говорить о конфиденциальности и свободе в интернете?

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Сеть Tor становится все сильнее, важнее для мира и проще в использовании. Это удивительно и это показывает, какие пылкие, сильные и умные люди развивают, поддерживают и защищают сеть Tor.

Ещё я воодушевлена тем, что во всём мире все больше людей признают, что конфиденциальность и безопасность взаимосвязаны, и что для их защиты необходима техническая, юридическая и политическая работа.

Здесь я буду предвзята, но я думаю, что важный шаг к защите частной жизни людей в США произошел в ноябре, когда федеральный суд признал досмотры электроники на границе США неконституционными и теперь, чтобы потребовать осмотреть телефон, нужно официально признать человека подозреваемым.

То, что продолжаются усилия по шифрованию сети и то, что повышается осведомленность об инструментах, которые можно применять для безопасности в сети — это тоже повод для праздника.

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Как вы думаете, с какими проблемами столкнутся защитники конфиденциальности и разработчики в следующем году?

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Я думаю, рост авторитаризма во всем мире будет, конечно, создавать проблемы защитникам конфиденциальности и разработчикам безопасных сервисов. Одна из главных вещей, которую знают диктаторы, состоит в том, что они должны непременно помешать людям общаться и учиться конфиденциально. Скорее всего будет больше атак на шифрование.

Я думаю, защитники приватности и разработчики сервисов должны защищать шифрование, а также нам придется решать вопрос о повторной децентрализации интернета.

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Какой интернет вы хотите видеть в будущем?

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Нам нужно построить мир, где каждый помимо того, что может свободно говорить, может и свободно читать, что захочет, а также, где каждый сможет создавать свои собственные инструменты и контролировать свою собственную приватность. В этом мире у людей будет правовая, политическая и культурная поддержка для этого.

В этом мире личность будет иметь силы и нужную вычислительную мощность на своей технике, чтобы поддерживать функционирование крупных организаций, будь они государственные или корпоративные, но в то же время будет защищена от них. В этом мире наши технологии, будь то простая электронная почта или сложная система ИИ, заслуживают доверия и лояльны по отношению к нам.

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По-вашему, почему люди должны заботиться о Tor?

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Если вы хотите поддержать или создать общество, в котором могут возникать новые идеи, а знания могут передаваться без контроля со стороны правительств или корпораций — тогда Tor это один из важнейших инструментов, которые вы должны поддерживать.

Тор защищает канареек в угольных шахтах [Это идиома. «Канарейками в шахтах» называют людей, которые своей борьбой и реакцией на эту борьбу выявляют пороки общества, по примеру птиц, которых из-за их чувствительности шахтеры заносили в шахту для того, чтобы проверить, насколько загрязнен там воздух. Подробнее можно прочитать здесь. — Ред.]

Даже если вы лично не нуждаетесь в защите, которую предлагает Tor, смысл существования Tor состоит и в том, чтобы поддерживать людей, которые рискуют собой, чтобы держать нас в курсе самых опасных проблем, стоящих перед планетой.

Английский текст

Поддержать Tor

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