Верховный суд: токены могут быть предметом взятки

Цифровые права (токены) также могут оцениваться как предмет взятки, пояснил Верховный суд России в принятом во вторник добавлении в постановление пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

«Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав. В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и другое», — говорится в разъяснении.

Но они «должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств». При необходимости суд может учесть заключение специалиста или эксперта.

Как пояснила, представляя постановление, судья Верховного суда России Елена Пейсикова, эти уточнения приняты в связи с развитием гражданского законодательства.

Пленум также включил в постановление разъяснение, что моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в «электронный кошелек».

«Это относится к «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек» или иным платежным системам, предлагающим пользователям электронные платформы для хранения и перевода денег без открытия счета», — сказала Пейсикова.

Понятие «цифровое право» было включено в Гражданский кодекс РФ в марте 2019 года и начало действовать с 1 октября, то есть может применяться в отношении правоотношений, осуществленных после этой даты. Оно введено вместо термина «токен», который изначально обозначал устройство для идентификации, а затем стал использоваться в IT-лексиконе для обозначения шифров, владение которыми дает в сети определенные возможности, в том числе перевода в дальнейшем виртуальных объектов в материальные ценности.

.



.

.