США готовы начать кибервойну против российских топ-чиновников

Киберкомандование США подготовило операцию против российской политической и экономической элиты на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года, сообщает The Washington Post со ссылкой источники среди американских чиновников. Собеседники издания при этом указывают, что президента Владимира Путина операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».

Приказ о начале атаки может быть дан, «если Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году, взломав избирательные системы или посеяв рознь» среди избирателей с помощью хакеров и троллей.

Отмечается, что в Киберкомандовании особое внимание уделяют успешной операции, проведенной осенью 2018 года. Тогда американские военные «отключили интернет» расположенному в Санкт-Петербурге Агентству интернет-исследований, стремясь «защитить промежуточные выборы». Речь идет о взломе серверов, из-за чего «фабрика троллей» не могла некоторое время продолжать свою работу. По данным зарубежных СМИ, решение Трампа по «отключению» Агентства интернет-исследований от интернета является самым агрессивным решением его администрации в рамках борьбы с российским вмешательством.

Военные США берут «на мушку» руководство российских спецслужб, армии и крупных бизнесменов. Им могут отправлять сообщения, предупреждающие о последствиях возможного вмешательства в выборы. Однако «оказывать воздействие на российское общество в целом» американцы не хотят.

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