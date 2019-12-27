За онлайн-кинотеатрами проследит правительственная комиссия

Российский кабмин создал комиссию по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельцев аудиовизуальных сервисов, к которым относятся онлайн-кинотеатры, видеохостинги и прочие сервисы, предоставляющие доступ за плату или при условии просмотра рекламы, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе сказано:

«Задачей комиссии является принятие решений о согласовании владения, управления либо прямого или косвенного контроля в отношении более чем 20% в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса со стороны иностранного государства, международной организации, иностранных компаний, которые в совокупности или каждый в отдельности владеют информационным ресурсом».

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Предложения по вопросам, требующим рассмотрения Комиссии, выносит Роскомнадзор, он же обеспечивает информационно-аналитическую поддержку, организационно-техническое обеспечение при этом в ведении Минцифры.

Состав комиссии будет утверждаться Правительством РФ, а ее председатель будет нести «персональную ответственность за выполнение возложенной на нее задачи». «Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом установленных сроков рассмотрения вопросов о согласовании владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса», — уточняется в документе.

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