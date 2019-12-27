Новые термины, старые бэкдоры: как противники шифрования вели себя в 2019 году, рассказывает EFF

Подслушивать звонки и читать сообщения — излюбленное дело спецслужб со всего мира. Но с развитием технологий оказалось, что они могут лишиться своего привычного занятия. Не так давно люди придумали сквозное шифрование, которое делает взлом переписки невозможным. Однако спецслужбы и силовики приняли это изобретение не слишком радушно — вместе с движением общества в сторону неприкосновенности частной жизни, идеалы которого и закрепляет сквозное шифрование, возникло противоположное движение, которое идёт под гордым знаменем защиты детей и борьбы с терроризмом.

Фонд электронных рубежей сообщает, что в этом году силовики, комментируя сквозное шифрование Telegram или плохое сквозное шифрование WhatsApp, очень аккуратно подбирали выражения и старались не называть оставленные для них лазейки «бэкдорами», а выбирали более обтекаемые термины. Они называли бэкдоры «сканированием на стороне клиента», «эскроу-ключами» и даже «призрачными слушателями» [!]. EFF призывает правоохранителей прекратить юлить и принять то, что теперь нужно жить в мире со сквозными шифрованием и что эффективные правоохранительные органы смогут сосуществовать вместе с конфиденциальностью пользователей.

Особо громкий случай произошел с Марком Цукербергом. В марте 2019 года владелец Facebook анонсировал сквозное шифрование в Facebook-мессенджере, против чего сразу выступил альянс силовиков из различных стран. Осенью министры внутренних дел Великобритании, США и Австралии написали Facebook письмо с требованием отказаться от планов по шифрованию переписки. Гражданское общество не осталось в стороне и написало ответное открытое письмо в поддержку Facebook с просьбой не отходить от планов по шифрованию, его подписали более 100 общественных организаций. На данный момент Facebook подтвердил, что не намерен отказываться от планов по шифрованию.

Ставки в этом противостоянии повышаются, EFF и Роскомсвобода призывают всех пользователей бороться за сквозное шифрование, потому что оно является гарантом нашего права на неприкосновенность частной жизни.

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