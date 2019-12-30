Власти Индии начали использовать распознавание лиц на волне растущих протестов

Индия начала использовать распознавание лиц, как только протесты из-за закона дискриминирующего мусульман усилились, сообщает Bloomberg. Оборудование для распознавания лиц страна установила под предлогом поиска пропавших детей и теперь оно было применено для политических целей. Журналисты сообщают, что данные с камер загружаются в специальные программы для того чтобы отделить «обычных протестующих» от «агрессивных элементов».

Впервые в декабрьских протестах распознавание лиц использовали на митинге, который устроил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Издание и источник из правоохранительных органов Индии сообщают, что технология была использована, чтобы идентифицировать тех, кто попытается сорвать митинг Моди. Премьер министр провел митинг, настаивая на законе об упрощенном получении гражданства для немусульман из соседних стран.

.



Фото взято из паблика ВК «Пробковый шлем»

.



Фото: Associated Press

.

Протесты по всей стране начались после попыток правительства принять этот закон. Мусульманская часть населения посчитала закон неконституционным и нарушающим права огромной группы населения по религиозному признаку. С момента начала протестов уже 25 человек были убиты, десятки ранены и тысячи задержаны.

Индия — рекордсменка этого года по отключениям интернета из-за протестов. Во время декабрьских протестов интернет был отключён в очередной раз.

.

.

.