События 2019 года: Цензура выполняет госпланы

Публикуем продолжение обзора наиболее ярких событий 2019 года, касающихся свободы слова в интернете, а также цифровых прав российских граждан.

Первая часть годового обзора была опубликована тут.

Уходящий год запомнился также принятием таких скандальных законов, как о наказании «за распространение недостоверных новостей под видом достоверных» и «за неуважение к власти и госсимволам», правоприменение которых добавило рычаги цензурного воздействия властей на Рунет.

Весь 2019 год мы продолжали проводить мониторинг реестра запрещённых сайтов, реагировать на сигналы о недоступности того или иного ресурса от пользователей, а также владельцев сайтов. Кроме этого, мы следили за новостями, касающимися цензуры Рунета, и обо всём этом рассказывали на roskomsvoboda.org.

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Как в 2019 году блокировались сайты

В марте к РосКомСвободе обратился «Фонд традиционных религий» (ФТР), который обнаружил, что с доступом к их сайту возникли определённые проблемы. Выяснилось, что блокировка происходит по IP-адресу, к самому же сайту у российских властей никаких претензий нет. Проведя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили, что здесь опять действует так называемый «IP-геноцид» — пытаясь заблокировать сайт с поддельными медсправками, Роскомнадзор незаконно ограничил доступ к сайту «ФТР». Напомним, пик бомбардировки IP-адресов пришёлся на 2018 год, когда Генпрокуратура и Роскомнадзор пытались заблокировать мессенджер Telegram, но вместо этого сбои случались в работе никак не связанных с ним сайтов, в то числе научной направленности, сайты интернет-магазинов и других сторонних сервисов.

По той же самой причине под блокировкой оказался ресурс баг-репортов bugs.php.net в июне этого года.

В апреле пермские прокуроры пресекли создание ядерного оружия на дому. Абсурдная блокировка коснулась сайта с шуточной инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома», которая, по мнению надзорного ведомства, способствует нарушению законодательства о противодействии экстремистской деятельности, способствуя совершению административных и уголовно-наказуемых деяний. Надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд города Перми, который вынес решение о блокировке данного ресурса.

В мае Роскомнадзор предупредил Викитеку о том, что одна из её страниц внесена в реестр запрещённых сайтов. Речь идёт о материале «Протоколы собраний Сионских мудрецов». Естественно, в Wikipedia данный материал выложен в энциклопедических целях, и в аннотации к тексту сказано, что он представляет собой мистификацию конспирологического характера.

В июле Роскомнадзор направил создателю и владельцу Лурка Давиду Хомаку уведомление о запрете статьи «Обналичка». Явное наличие иронии в тексте не помешало районному прокурору и городскому суду города Гай Оренбургской области запретить информацию на этой странице вместе с другими четырьмя сайтами, адреса которых неизвестны, поскольку данные из карточки суда изъяты. К слову, в 2018 году Верховный суд России постановил, что владельцев сайтов обязаны приглашать на дела о блокировках. Однако, как видим на практике, региональные суды и прокуроры игнорируют это решение.

В конце августа Роскомнадзор по представлению Роспотребнадзора внес в реестр запрещенной информации интервью, опубликованное в интернет-журнале «КРОТ» со стоиком, профессором философии в нью-йоркском университете Массимо Пильюччи. «Никаких предупреждений мы разумеется не получали, да даже если бы и получали, разговаривать с теми, кто травит русских людей за любовь к Эпиктету и Сенеке, смысла нет», — сообщили редакторы издания, пообещав также, что удалять ничего не будут.

ФСБ в марте текущего года, ведя борьбу с рассылающими сообщения по e-mail и звонящими с неизвестных номеров «лже-минёрами», приказало операторам связи блокировать IP-адреса защищённого почтового сервиса ProtonMail и ещё ряд сетевых адресов. При этом ни сетевые адреса, ни URL «Протона» в реестр заблокированных сайтов официально внесены не были — операторы уничтожали трафик до почтовых серверов на основании требования силовиков. Представители ProtonMail вышли с нами на связь и прокомментировали ситуацию РосКомСвободе: «Мы можем подтвердить, что российское правительство пытается заблокировать ProtonMail. Мы предприняли некоторые меры, чтобы минимизировать влияние блокировок, и в настоящее время наши сервисы снова работают нормально в России. Мы внимательно следим за ситуацией».

В мае к РосКомСвободе обратились представители нескольких аниме-сайтов, к части из которых был ограничен доступ решением Московского городского суда по иску ООО «Синема Галэкси» о защите прав на аудиовизуальное произведение «Charlotte:(C)Visual Art’s/Key/Charlotte Project». Некоторые сайты из приведённого в решении списка попали под вечную блокировку. Мы связались с представителем портала Шикимори, который подписывается псевдонимом Harizmath, и поинтересовались — пытался ли правообладатель связаться с ними и разрешить спор, не затевая судебных тяжб? Как выяснилось, ресурс с лёгкостью шёл на диалог с правообладателями, в частности — с тем, по инициативе которого Шикимори был заблокирован на этот раз. Однако на заседание Мосгорсуда никто владельцев портала не приглашал, при этом спорный материал на сайте отсутствовал, и об этом даже указано в решении суда.

Всё по той же «пиратской» теме Мосгорсудом был заблокирован Library Genesis (или LibGen) — поисковая система и онлайн-хранилище, предоставляющее бесплатный доступ к книгам и статьям различной тематики. Поводом для блокировки стал иск академической издательской компании Springer Nature Limited к IP Volume Inc о защите исключительных прав на литературные произведения «Текущая и будущая антиагрегатная терапия: акцент на сохранении гемостаза», «Достижения в области терапии по снижению липидов с помощью технологий генов-глушителей».

Генпрокуратура РФ очередным «резиновым» решением заблокировала картинку на сайте известного американского стокового сервиса Shutterstock, предоставляющего стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования. Из-за того, что блокировка осуществлялась по HTTPS, сайт для многих российских пользователей оказался недоступен полностью. По мнению пользователей фотобанка, блокировка связана с изображением российского флага, которое один из пользователей разместил на своей личной странице в Shutterstock. Ранее в ходе мониторинга реестра заблокированных сайтов мы обнаружили сразу семь страниц ещё одного стокового портала — Wallhere. Они вынесены Володарским районным судом Астраханской области по иску районной прокуратуры, причём каждая ссылка рассматривалась в отдельный день.

Пользователи медиафорума Funky Souls в середине декабря заметили, что стал недоступен сайт известной американской облачной платформы Fastly, которая представляет собой сеть доставки контента, услуг интернет-безопасности, балансировки нагрузки, а также передачи потокового видео и другого контента. Проведя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что причиной блокировки стала страница, на которой размещена картинка «разжигающего» характера, а также с изображением эмблемы, напоминающей свастику. Несмотря на то, что заблокирована всего одна страница, недоступным оказался весь сервис, и причина всё та же — блокировка по HTTPS. В случае с блокировкой Fastly интересно ещё и то, что Роскомнадзор почему-то решил воспользоваться решением Красноармейского районного суда Волгограда за 2010 год, т.е. через 9 лет после обнаружения соответствующих материалов на сайте.

После очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили в нём один из самых популярных русскоязычных торрент-порталов LostFilm.tv, на котором размещаются наиболее топовые западные сериалы. Причиной блокировки стал сериал «Супергёрл» — соответствующее исковое заявление в Мосгорсуд подал правообладатель — корпорация «Warner Bros. Entertainment Inc.». До этого ЛостФильм уже не раз попадал в реестр отдельными ссылками, после чего был вынесен оттуда (видимо, после удаления спорного контента). Но на этот раз блокировка оказалась уже «вечной». Владельцы сайта назвали этот случай злоупотреблением законом, а также заявили, что никогда не отказывались от диалога с правообладателями, но в этот раз его почему-то не состоялось. Останавливать свою деятельность сайт не намерен.

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Как цензурировались СМИ

Дважды за год объектом пристального интереса Роскомнадзора становилось издание Право.ru, специализирующееся на публикации новостей, документов и другого контента, связанного судебно-правовой практикой. В марте надзорное ведомство на основании решения суда по совершенно другому сайту внесло в реестр запрещённой информации статью «The Times: спор российских франчайзи Graff решится в Лондоне», а через месяц РКН не понравилось высказывание главы «Агоры» Павла Чикова в статье «Роскомнадзор заблокировал публикацию «Право.ru» о Магдееве», найдя в нём «не соответствующие действительности утверждения, способные нанести ущерб интересам и деловой репутации Роскомнадзора». Обе статьи порталу пришлось удалить, чтоб не попасть под блокировку.

Ещё одним объектом пристального внимания властей стал портал «Батенька, да вы трансформер!» из-за статей на «наркотическую тему». В прошлом году МВД и Роскомнадзор отправили в небытие статью о героинозависимой модели, и издание попыталось обжаловать эту блокировку, однако суд отклонил иск к обоим ведомствам, а затем редакция получила ещё одно письмо, в котором РКН уже требовал удалить сатирический текст о том, как следует описывать самоубийства, — решение было инициировано Роспотребнадзором. Но и на этом от издания не отстали, внеся в реестр ещё две статьи. Жалоба же на блокировку «Героин — собственность модели» дошла до Верховного суда РФ, и заседание по ней назначено на 2о января 2020 года.

В начале апреля Роскомнадзор с санкции Генпрокуратуры потребовал от ярославских изданий 76.ru и «Яркуб» удалить новость об оскорбительном граффити в адрес Владимира Путина. Власти увидели в этом материале нарушение новопринятого закона о недопустимой критике либо оскорблении государства. Кроме этого, суд оштрафовал фотографа, который сделал фото данной надписи, на 30 тысяч рублей. Против молодого человека было заведено дело по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), но де-факто его обвинили в неуважении к власти.

Тайга.инфо также попадала в поле зрения Роскомнадзора не один раз. В мае РКН не понравилось размещение на сайте гиперссылки, которая ведёт на видеоролик, где якобы присутствует мат. Надзорное ведомство оштрафовало за это редакцию на 5000 рублей. Затем в октябре, ссылаясь на решение екатеринбургского суда, Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых онлайнз-репортаж с «Русского марша» в Новосибирске за 2013 год. Иск в суд подала прокуратура, которая обнаружила в тексте экстремистский лозунг, внесённый в соответствующий список в 2017 году.

Под блокировку на территории России попадали в прошлом году и популярные украинские сайты. В июле была заблокирована статья на портале «Пётр и Мазепа» по решению суда в Астраханской области из-за статьи о запрещённой на территории РФ УПА. В августе под запрет попало фото из Луганска за 2014 год на сайте InformNapalm, но почему-то поводом для этого стало решение ульяновского суда за 2012 год. В реестре оказалась статья на ресурсе Bigmir.net, который в 2011 году разместил перепечатанную многими мировыми таблоидами новость о девушке, променявшей невинность за iPhone 4 — видимо, Роскомнадзор обнаружил в этой информации детскую порнографию. В ноябре недоступными оказались сразу три сайта украинских телеканалов — ZIK, 24tv и 112 — из-за картинок, демонстрирующих сожжение российского флага, которыми были проиллюстрированы соответствующие новости. Поскольку ссылки вносились по HTTPS, недоступными оказались все сайты полостью.

Особо пристальное внимание Роскомнадзора было приковано к изданию «Фергана». Без объяснения причин в реестр периодически заносились статьи с сайта «Ферганы» — сначала из-за материала «суицидальной» направленности, через неделю новая претензия — издание не указало в публикации про туркменское «Общество свидетелей Иеговы» информацию о запрете организации в России, затем в реестр запрещённой информации был внесён весь сайт полностью, после чего редакция подала на надзорное ведомство в суд.

Иногда действия властей получают обратный эффект. Так, после блокировки статьи Baza про кетамин пользователи заинтересовались материалом, после чего начали активно выкладывать ссылки на неё в Twitter.

В октябре Аппарат губернатора и Правительства Иркутской области потребовал от прокуратуры заблокировать популярный в Забайкалье сайт Babr24. По мнению местных властей, издание распространяло «недостоверную информацию», которая «выражает неуважение к органам государственной власти».

Тема наркотиков была достаточно популярна у надзорных органов в вопросе цензурирования СМИ. В декабре пользователи обнаружили, что портал Coda внесён под блокировку. Проведя мониторинг реестра запрещённых сайтов, РосКомСвобода выяснила, что блокировку осуществляет МВД из-за статьи «Мефедрон и крысиный король», в которой рассказывается о том, как крупная торговая наркоплощадка спонсирует подпольные исследования этого малоизученного наркотика. Подобные же претензии летом МВД выдвигало «Медузе», в связи с чем ей пришлось ограничить доступ для жителей России к соответствующему материалу, но с сайта статью удалять она не стала. В течение этого года под блокировку попадали клипы рэп-исполнителей (не только из-за темы наркотиков), статьи с цитатами рок-музыкантов, и другие материалы.

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На примере приведённых выше случаев можно увидеть, что для цензурирования Сети используются самые разные правовые нормы — от новоиспечённых законов против «фейков» и «неуважения к власти» до уже давно знакомого нам «антипиратского» законодательства. Блокировки могут коснуться как региональных изданий или малоизвестных сайтов, так и достаточно серьёзные новостные и другие платформы. Уже не впервые также используются «ретро-блокировки», когда ограничение доступа осуществляется согласно старым решениям судов.

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