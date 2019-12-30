Сахалинский Минобр заказывает систему фильтрации на 30 миллионов рублей

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила заказ на «Обеспечение круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет, управляемого централизованной системой контент-фильтрации общеобразовательных организаций». Заказчиком выступает Министерство образования Сахалинской области. Начальная сумма контракта — 30 810 705 рублей.

Как следует документации, систему планируется поставить для 38 объектов — 37 общеобразовательных учреждений и непосредственно для самого сахалинского Минобра. Количество месяцев — 9.

В услуги входит предоставление канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) с пропускной способностью 50 и 100 МБит/сек.

В перечне документов также присутствует своего рода гайд по участию в закупках, который для Минзакупок Сахалинской области разрабатывал дизайнер, видимо, из 1999 года:

Дата окончания подачи заявок — 13.01.2020; дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 14.01.2020; дата проведения аукциона в электронной форме — 15.01.2020 г.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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