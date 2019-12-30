В МИДе появится новый департамент по международной информационной безопасности

Министерство иностранных дел создаст в своей структуре новый, 42-й департамент, который будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в сфере международной информационной безопасности (МИБ), сообщает МИД в пресс-релизе в Facebook. Указ о создании департамента уже подписал президент Владимир Путин.

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Чем будет заниматься департамент?

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МИД пишет, что департамент будет бороться с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях, а также совершенствовать международную нормативно-правовую базу в сфере информационной безопасности и договариваться с другими странами о нововведениях.

Кроме государств, департамент будет сотрудничать с международными и компетентными неправительственными организациями. Также департамент МИБ будет курировать международные форумы и организации, которые работают в сфере информационной безопасности.

В пресс-релизе также отмечается, что департамент будет курировать «международно-политические аспекты использования интернета». Пока неясно, что кроется за этой формулировкой, но звучит настораживающе.

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