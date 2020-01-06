Снижение беспошлинного порога на зарубежные интернет-покупки: убытки всем

С 1 января 2020 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) снижается беспошлинный порог для ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов. В 2019 году пошлины действовали для посылок общей стоимостью за месяц €500, в 2020 году без пошлин в Россию и другие страны ЕАЭС можно будет привезти товар стоимостью менее €200 за одну покупку. При превышении цены покупки €200 нужно будет заплатить 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг. Беспошлинный вес покупки остается неизменным — 31 кг.

В начале декабря СМИ со ссылкой на Минфин сообщали об инициативе министерства снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €100 с июля 2020 года, до €50 с 2021 года и до €20 с 2022 года.

Чтобы упростить процесс уплаты таможенных пошлин, еще в январе 2019 года «Почта России» и ФТС запустили пилотный проект по взиманию пошлин онлайн, чтобы покупатель мог оплатить налог в момент покупки. Согласно анонсированному партнерами плану, к сервису должны подключиться до 90% иностранных онлайн-игроков. «Этот проект позволил упростить и ускорить таможенное оформление при поступлении товаров в Россию, а сами таможенные платежи перенести в быстрый онлайн-формат», — заверил представитель почтового оператора, уточнив, что пока к системе подключились маркетплейсы Joom и AliExpress.

Формально заявленный план по подключению 90% игроков партнеры выполнили: по данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ), 92% всей трансграничной торговли приходится на посылки из Китая, где основными операторами являются как раз AliExpress и Joom.

Однако участники рынка считают, что проблемы в связи с нововведением все же будут. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов в беседе с РБК напомнил, что если раньше лимит рассчитывался на всю сумму покупок за месяц, то теперь порог составляет €200 на посылку. «Эта норма ведет к значительным административным убыткам, так как обрабатывать каждую посылку отдельно намного сложнее. Во всех странах эксперименты по взиманию пошлин из расчета стоимости одной посылки были признаны неудачными. В США, например, пытались ввести налог за каждую посылку дороже $200, но, оказалось, что траты на взимание этой пошлины были выше, чем собранный налог. В итоге порог подняли до $800», — сказал Иванов.

С этим согласен еще один собеседник РБК на рынке онлайн-торговли. «Эксперимент по взиманию пошлин через уполномоченного оператора оправдал себя в 2019 году. Тем не менее можно ожидать увеличения числа посылок, подлежащих таможенному досмотру, что может привести к дополнительной нагрузке на таможенные органы», — отметил он.

По словам Иванова, если человек успел заказать товар на сумму больше €200 и оплатил его до 1 января 2020 года, то новый лимит на него распространяться не должен с юридической точки зрения, так как сделка произошла еще в 2019 году.

Однако представитель онлайн-магазина Farfetch (продает товары «высокого» ценового сегмента) отметил, что все посылки, которые заказаны в 2019 году, но будут доставлены уже в 2020-м, будут обрабатываться таможней по новым правилам: каждая посылка свыше €200 будет облагаться пошлиной 15%, то есть покупателю возможно придется доплатить. Как пояснил представитель Farfetch, если стоимость посылки превышает лимит, то с получателем свяжутся представители таможни для предоставления документов, далее он оплатит пошлину и после этого заказ уже будет передан в службу доставки.

С января посылки из зарубежных магазинов дороже €200 будут облагаться пошлиной: она будет взиматься уже и со сделанных в 2019 году и пока не доставленных заказов. https://t.co/NuiB2ACPbq — Владимир Груздев (@GruzdevVladimir) January 1, 2020

Представитель AliExpress Россия напомнил, что благодаря тому, что площадка участвует в эксперименте ФТС и «Почты», в момент оформления заказа данные поступают в ФТС. Следовательно, если данные о заказе поступят до конца 2019 года, а посылка придет в Россию в 2020 году, то к ней будет применены таможенные правила 2019-го, то есть по лимиту €500 в месяц, уточнил он. «Пользователи AliExpress Россия могут уплатить таможенную пошлину онлайн — в момент заказа стоимостью выше порога всплывает окно со ссылкой на сайт уполномоченного оператора — «Почты России», — пояснил представитель AliExpress Россия.

Вступившие с Нового года правила понравились далеко не всем российским покупателям. На портале Российская Общественная Инициатива (РОИ) было запущено голосование за отмену пошлины на международные интернет-покупки, стоимость которых превышает 200 евро. Пока набрано только 1,2 % голосов, срок — до 21 апреля 2020 г.

Как поясняют авторы инициативы, в 2019 году действовала таможенная пошлина на покупки свыше 500 евро, в размере 30% от суммы превышения. В 2020 году вступил в силу закон изменение порога в 200 евро и пошлина в 15% за превышение оплаты суммы. Данная пошлина является несправедливой по отношению к той части населения, которая пользуется данным благом по следующим причинам:

Российская промышленность не может предоставить ассортимент товаров представленных на торговых площадках других стран.

В Российской Федерации, нет представителей многих производителей продукции узкого профиля.

В этой связи появятся теневые схемы обхода оплаты данных пошлин, что приведёт к потерям в налоговых и пошлинных сборах.

Налоговая нагрузка для граждан России в данное время является слишком высокой ввиду введения 20% НДС, повышение акциз на топливо (что приводит к росту цен) и отсутствие индексации заработной платы у большинства работающих граждан.

Данные положения приводят к недовольству достаточно большой части граждан, которые привыкли осуществлять интернет-покупки. Инициаторы требуют отменить пошлину на интернет покупки, поднять барьер c 500 (200) евро до 1 000 евро, уменьшить пошлину с 30% (в 2019 г.) до 10% и с 15% (в 2020 г.) до 3%.

В своих комментариях в соцсетях российские пользователи также довольно критически высказываются относительно снижения беспошлинного порога, высказывая претензии руководству страны:

Дедушка Мороз порадовал всех нас новогодними подарками:

– повысил ставку акциза на сигареты и табачные изделия;

– повысил минимальную цена на водку (до 230 руб за пол-литра) и коньяк;

– понизил беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов до €200 и 31 кг за одну посылку. pic.twitter.com/839KV3WUN0 — Хроника деградации (@sergeenko_iv) January 1, 2020

Интересно, за что же нас так правительство не любит)))… — Ху (@Papadroid_) January 1, 2020

В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов. Подробнее на РБК:https://t.co/8c68jHI1To Вы ещё не протрезвели, а уже должны кремлёвским клещам отстегнуть со своих кровных. — Человек Ноября (@ManOfNovember) January 1, 2020

Также куплены ещё в декабре и войдут уже в первую посылку 2020 года следующие вещи: Iyapan2 BD и Pandora to Akubi BD.

С посылками нам, кстати, теперь, с января 2020, придётся "мельчить" и как-то по-всякому разному выкручиваться. Ибо беспошлинный порог снизился до 200 евро. — UCCUSS (@kaizoku_futoi) January 2, 2020

Сейчас меня посетила печалька. С 1 января снижен беспошлинный порог для вооза импорта до 200$ и это значит, что заказывать телефоны (и другое) дороже этой суммы с АЛИ будет дороже на 30%. Т.е., наше государство само нихрена делать не умеет и блочит возможность заказать из вне. — Владимир Витальевич (@vladimir_camapa) January 4, 2020

В России снизили беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов. За один раз ввести можно товаров на €200 и весом… Опубликовано Andrey Gruzdev Четверг, 2 января 2020 г.

ПИСЕЦ УЖЕ ПОДКРАЛСЯ…В наступившем 2020 году снижается беспошлинный порог на покупки в зарубежных интернет магазинах…. Опубликовано Сергеем Тараньжиным Суббота, 4 января 2020 г.

Между тем, утверждают власти, мало кто из простых покупателей заказывает за рубежом по-настоящему дорогие товары. По данным исследовательского центра Ромир, средняя сумма заказа россиян в интернет-магазинах равна 9146 рублей, или 117 евро. А чаще всего они заказывают доступные по цене вещи стоимостью от 10 до 50 евро (780 — 3900 рублей). Об этом заявили 39 процентов опрошенных. Заказы на сумму от 50 до 100 евро сделали 16 процентов, от 100 до 200 евро — девять. «Дотянули» до верхней границы беспошлинного ввоза товаров лишь пять процентов покупателей. Именно им и придется с будущего года платить пошлину. «Большинство граждан, совершающих интернет-покупки, пока ничего не заметят», — считает президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Порог беспошлинной торговли был снижен из соображений уравнивания в правах торговых площадок внутри страны, которые платят НДС и поэтому не могут продавать свой товар дешевле определенного уровня, с зарубежными интернет-магазинами. Часть российских предпринимателей настаивают на том, что пошлину нужно брать за ввоз любого товара из-за границы. По их мнению, только так отечественный бизнес сможет соперничать с электронными торговыми площадками из Китая и США. За внедрение нулевого порога беспошлинной торговли и снижение размера пошлины до 20 процентов выступает ФТС, примерно той же позиции придерживается и минфин. Но пока конкретных законопроектов по этому поводу нет.

По мнению же НАДТ, идея понизить беспошлинный лимит на покупки в зарубежных онлайн-магазинах основана на ошибочных расчетах. По версии организации, это приведет к росту расходов бюджета и ударит по потребителям и компаниям.

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