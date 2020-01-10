ФБР не смогло расшифровать айфон террориста и снова просит помощи у Apple

Федеральное бюро расследований попросило компанию Apple помочь с расшифровкой айфона мужчины, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде 6 декабря 2019 года, пишет Ars Technica. Стрелявшего звали Мухаммед Саид аль-Шамрани, он был стажёром из Саудовской Аравии и вместе с другими соотечественниками проходил учения для союзников США на американской военной базе. В ходе стрельбы тогда погибло четыре человека (включая самого аль-Шамрани) и восемь получили ранения.

Журналисты выяснили, что запрос к компании Apple направил главный юрисконсульт ФБР Дейна Бенте. Он написал, что ФБР не смогло разблокировать два айфона аль-Шамрани и получить их содержимое. Задача осложнилась тем, что в один из айфонов попала пуля.

Компания Apple чуть позже заявила, что относится с уважением к правоохранительным органам и предоставила все необходимые данные об аль-Шамрани, однако не дала четкого ответа, поможет ли расшифровать айфон на этот раз.

Apple уже была в подобной спорной ситуации после массового убийства в Сан-Бернардино в декабре 2015. Тогда ФБР не смогло расшифровать айфон террористов и обратилось к производителю за помощью, попросив сделать специальный инструмент, который даст возможность разблокировать айфон. Однако Apple отказала, заявив, что так подвергнутся риску пользователи по всему миру. Позже ФБР справилось с айфоном и без помощи Apple, что подорвало доверие к необходимости делать бэкдор.

Директор Apple по приватности Джейн Хорват заявила на Международной выставке электроники (CES 2020) седьмого января, что она против создания бэкдоров и компания будет защищать приватность пользователей.

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