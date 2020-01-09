Новый браузер Firefox 72.0 с защитой от отслеживания

В самом начале нового 2020 года Mozilla выпустила ещё более защищённый от отслеживания браузер Firefox 72.0. Он позволяет пользователям полностью отказаться от просмотра всплывающих запросов на получение уведомлений.

В браузере активирована блокировка сборщиков цифровых отпечатков — по умолчанию будут блокироваться сборщики цифровых отпечатков на всех поддерживаемых ОС.

«Усовершенствованная защита отслеживания в Firefox знаменует собой новую веху в нашей борьбе с межсайтовым отслеживанием: теперь мы по умолчанию блокируем сценарии снятия «отпечатков пальцев» для всех пользователей, делая новый смелый шаг в борьбе за конфиденциальность наших пользователей», — заявляет Mozilla.

Когда вы посещаете новый сайт, который отправляет запросы об уведомлениях, в адресной строке будет появляться небольшая иконка, покачивающаяся из стороны в сторону и говорящая о том, что Firefox заблокировал очередное уведомление. Если вы не хотите получать уведомления от просматриваемого сайта, то появившуюся иконку следует просто игнорировать. Если же вам нужны уведомления, то достаточно кликнуть по иконке и подтвердить своё решение.

«Всплывающие окна больше не прервут ваш просмотр того или иного сайта, вместо этого в адресной строке при взаимодействии с сайтом появится речевое облачко», — отмечает компания.

Разработчики просят своевременно сообщать о возможных багах в браузере в специальный сервис Bugzilla.

Браузер также получил поддержку просмотра видео в режиме «картинка в картинке»: «…выберите синий значок на правом краю видео, чтобы открыть всплывающее окно, и вы сможете продолжать смотреть [его], работая в других вкладках или приложениях». Функция доступна для пользователей Linux и Mac.

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