53 организации попросили Google отменить привилегии в отношении предустановленного софта

Более полусотни организаций обратились к компании Google с просьбой принять меры в отношении производителей Android-смартфонов, поставляющих устройства с предустановленными неудаляемыми приложениями. Соответствующее открытое письмо, подписанное представителями 53 организаций, было адресовано главе Google Сундару Пичаи.

По мнению подписавших письмо, партнёры Android, использующие эту торговую марку и бренд, производят устройства, с которых невозможно удалить некоторые программы, подозреваемые ими в сборе информации о пользователях, а значит и отрицательно влияющими на их конфиденциальность.

«Эти телефоны носят бренд Google Play Protect, но исследования показывают, что 91% предустановленных приложений не отображаются в Google Play — магазине приложений Google, — говорится в письме. — Эти предустановленные приложения могут иметь привилегированные пользовательские настройки, которые позволяют им работать за пределами модели безопасности Android. Это означает, что приложения могут давать разрешения, включая доступ к микрофону, камере и местоположению, без вызова стандартных запросов безопасности Android. Поэтому пользователи могут даже не догадываться о столь серьезных фактах вторжения в их частную жизнь».

Среди подписавших письмо организаций числятся Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), «Международная амнистия» (Amnesty International), «Фонд электронных рубежей» (EFF), Privacy International, DuckDuckGo, Tor Project и пр. Они просят у Пичаи принятия новых правил для производителей Android-устройств.

Во-первых, у пользователей должна быть возможность полностью удалять предустановленное ПО, в том числе фоновые сервисы, работающие даже после удаления приложения, считают авторы письма.

Во-вторых, предустановленные приложения должны проходить такую же проверку, как приложения, публикуемые в Play Store (в особенности в части разрешений).

В-третьих, у предустановленных приложений должен быть механизм обновлений, желательно через Play Store, а не учетные записи пользователей.

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