Калининградские «эшники» узрели реабилитацию нацизма в сатирическом литературном произведении

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК) против 34-летнего блогера Николая Горелова (известен под псевдонимом Николай Кириченко).

Дело возбудили из-за опубликованной «ВКонтакте» «литературной заметки», в которой упоминается насилие красноармейцев над мирным немецким населением во время Великой Отечественной войны.

В пресс-службе регионального управления СК возбуждение дела не комментируют. За «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России» блогеру может грозить штраф, обязательные работы или исправительные работы.

Сначала его обвинили в неуважении к чувствам верующих из-за двух постов, посвящённых Пасхе и патриарху Кириллу. В Следственном комитете решили, что вина Горелова доказана по обеим статьям, но в начале декабря прошлого года все-таки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности — по этим статьям он составляет два года.

Горелов раньше писал кинорецензии для СМИ и вел блог на сайте «Эха Москвы». В 2014-2015 годах он написал литературный текст, который решил переопубликовать во ВКонтакте заново 9 мая 2018 года.

«Там поднимались всякие темы, которые нелицеприятны с точки зрения нашего государства, в том числе и про насилие над мирным населением со стороны Красной Армии, — поясняет блогер. — Вероятно, [после отказа в первом уголовном деле] было какое-то решение сверху, и вытащили статью, по которой не вышел срок [привлечения к ответственности]».

Сейчас пост удален, его копия есть в распоряжении «Медиазоны». Это несколько вымышленных монологов — например, от лица доярки из Северной Кореи, пенсионера из Смоленска, водопроводчика из Китая, похищенной спецслужбами Северной Кореи японки, Иосифа Сталина (из столовой при вино-водочном заводе «Унылый Роджер» в девятом круге ада) и Адольфа Гитлера (пивного бара «Варево Дьявола» в седьмом круге ада).

«То, что красноармейцы отстояли сталинский режим во всей его убогости и неспособности к любому созиданию гарантирует, что русским нечем гордиться, и так оно останется еще надолго; а, значит, победа надо мной будет еще черт знает сколько оставаться единственным, что русским дает хоть какое-то чувство значимости», — вещает, к примеру, Гитлер.

О сексуальном насилии со стороны красноармейцев, например, говорится в рассказе от имени пенсионерки из Берлина. А вымышленный российский пенсионер в своем монологе благодарит красноармейцев за то, «что они укрепили сталинский режим и сделали его падение почти невозможным», а затем рассказывает про своего отца, которого репрессировал Сталин.

В постановлении о возбуждении дела сказано, что пост Горелова просмотрели 685 раз. В СК считают, что в этом тексте с монологами содержаться сведения, «выражающие явное неуважение к обществу, о днях воинской славы и памятных датах, связанных с защитой Отечества».

Адвокат Горелова Мария Бонцлер отмечает, что привлекать к уголовной ответственности за литературного текста — довольно странная практика: «Это художественное произведение, там говорят его герои. Это не может считаться каким-то принижением или оскорблением». Бонцлер считает, что если дело дойдет до суда, то они с подзащитным подумают над возможностью попросить о суде присяжных — предъявленная блогеру статья оставляет такую возможность.

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